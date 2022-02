Los veganos están más interesados en relaciones abiertas que los carnívoros, según estudio

Una nueva investigación sugiere que los veganos y los vegetarianos están más abiertos relaciones no convencionales, con un 60% diciendo que están dispuestos a considerar las relaciones abiertas que los consumidores de carne. Los datos fueron recogidos por la app de citas vegana Veggly, que utilizó tres años de datos recogidos en su plataforma, que cuenta con más de 600.000 miembros, para analizar qué tipos de relaciones son los más buscados. En el estudio se incluyeron las relaciones románticas, sexuales y de amistad.

Mientras que el 73,4% sigue buscando relaciones monógamas a largo plazo, el 56% muestra interés por las “citas puntuales”, si saben a lo que nos referimos. Mientras tanto, más de un tercio está interesado en la idea de las relaciones abiertas. Los resultados fueron comparados con los de un estudio canadiense publicado en la revista The Journal of Sex. El estudio demostró un interés del 20% en las relaciones abiertas dentro de la demografía carnívora, en comparación con el 33,8% de las personas que se identifican como predominantemente vegetales.

Jo Hemmings, una psicóloga del comportamiento y entrenadora de relaciones, describió los datos a The Independent como “fascinantes”. “Los veganos, en particular, ya han tomado la decisión ética de no comer carne, y esto se ha convertido en uno de sus valores fundamentales a la hora de conocer una pareja”, dijo. “Debido a su elección alimenticia, más segura y menos tradicional, es más probable que tengan la fuerte confianza necesaria para considerar relaciones también diferentes a la ‘norma'”, y que luego de haber toto con las normas tradicionales de la dieta carnívora, “¿por qué no romper también con las normas de las relaciones?”

Según Hemmings, desde el punto de vista del comportamiento, si se pueden validar los datos, se presenta la oportunidad de seguir estudiando el cambio en los formatos tradicionales de las relaciones. Al igual que las parejas ya no se casan habitualmente antes de convivir, podría tratarse de un nuevo movimiento paradigmático hacia formas de compromiso cada vez menos rígidas. La pregunta sigue siendo: ¿qué tienen que ver las preferencias alimentarias con esto? “Esa confianza para romper las normas también puede trasladarse a otros ámbitos de las relaciones, y podría dar lugar a una mayor probabilidad de experimentar en el dormitorio o con otras variedades de relación que no se ajusten a las estructuras de relación tradicionales”.

Junto con Veggly, que celebró más de un millón de encuentros el año pasado, las aplicaciones de citas veganas están surgiendo por todas partes. Esto se debe, en parte, a la comprensión de que los que no son veganos se sentirían desalentados a la hora de emparejarse con una persona con una dieta de origen animal en las aplicaciones habituales. Por otro lado, los veganos han destacado que la mayoría buscaría una pareja con las mismas creencias éticas y preferencias dietéticas.

