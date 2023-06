Los transfóbicos ahora perdieron la cabeza por un tuit sobre un pez que cambia de sexo

Los transfóbicos en Internet solo tienen un trabajo: pasar horas en redes sociales buscando cualquier post o hilo que hable sobre la gente trans, sobre el género o las transiciones para organizarse como un ejercito furioso con venas palpitantes en la frente para buscar por todos los medios acosar a quienes publican estos mensajes. En los últimso días, la víctima del acosao fue la cuenta oficial de la Biblioteca Británica, que tuvo que borrar un hilo de Twitter sobre una especie de pez.

Por fortuna, tal y como reporta Them., puedes ver el hilo completo en la Wayback Machine… así como las respuestas fuera de todo orden. Verás, la semana pasada y en honor al comienzo del mes del Orgullo, la Biblioteca Británica compartió un hilo sobre el pez napoleón, escribiendo que la “maravillosa frente del pez no es lo más magnífico” de él. “Son hermafroditas proteróginos, lo que significa que las hembras pueden cambiar de sexo para convertirse en machos”, se lee en el tweet.

Una captura del tuit original de la Biblioteca Británica. Fotografía: Twitter

De esta manera, continúan explicando que los peces napoleón tardan entre cinco y siete años en alcanzar la madurez sexual, y pueden cambiar de hembra a “supermachos” alrededor de su noveno cumpleaños. Esto significa que desarrollan “una joroba aún más prominente y un color azul y verde aún más brillante”, algo que los hace “súper atractivos para las hembras… Ooh la la”. Además, la historia no termina ahí, pues hablan sobre otros peces con variaciones sexuales, como los peces payaso, que nacen como machos y maduran como hembras.

Las respuestas fueron… lamentables. Por ejemplo, una persona, que no entendía nada, respondió: “¿Estás diciendo que los gays son en realidad mujeres porque son peces?”. Otra comentó: “El mes del orgullo también es una celebración de los peces hermafroditas”… y bueno, sí. ¿Por qué no? Obviamente, el post de la Biblioteca Británica quiso demostrar que “sexo biológico” es algo variado y diferente a través de las especies, y que un binario de sexo estático no sucede ni en los seres humanos.

Lamentablemente, las respuestas fueron tan viles que se vieron obligados a borrar el tweet. Ahora… ¿Quién va a comentarle a los transfóbicos sobre los anfibios? Pueden causarles un ictus.

