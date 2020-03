Los niveles de contaminación disminuyen gracias al coronavirus

Esperamos que te encuentres resguardado en casa y atendiendo todas las recomendaciones que hemos realizado para que la cuarentena por el coronavirus sea mucho más llevadera en cualquier parte del mundo en la que te encuentres.

La pandemia ha generado cambios importantes en los hábitos de información, consumo e higiene en la humanidad y estos han mostrado resultados en diversas áreas de la economía, el comercio y el medio ambiente.

Diversos medios se han hecho eco del impacto que las medidas de cuarentena y aislamiento implementadas en diversas partes del mundo han tenido en el medio ambiente y en la disminución de los niveles de contaminación.

La actividad económica global se ha visto limitada como resultado de la pandemia del coronavirus, por lo que no resulta ninguna sorpresa que la emisión de la variedad de gases relacionados con energía y transporte experimentaran una disminución.

Análisis Global

Los analistas afirman que es demasiado pronto para saber si el coronavirus generará el descenso necesario en las emisiones globales de CO2 que se necesita para que el mundo tenga alguna esperanza de mantener el calentamiento global a un nivel relativamente seguro de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. Eso depende de hasta dónde se extienda el brote, y si los efectos económicos son prolongados, según reseña The Guardian.

Corinne Le Quéré, profesora de ciencia del cambio climático en la Universidad de East Anglia, dijo que hasta ahora la crisis sólo puede frenar el crecimiento del CO2, más no revertirlo.

“En los últimos 10 años, las emisiones han crecido a una tasa anual del 1%, o alrededor de 317 megatones, por lo que se necesitaría una reducción muy grande para ver una caída este año. Es plausible, pero no creo que podamos decir eso en esta etapa”.

El autor y ambientalista estadounidense Bill McKibben escribió que ningún ambientalista debe dar la bienvenida a una crisis, pero que pueden aprender de ella.

“Completamente aparte del costo humano, la interrupción económica no es una forma políticamente viable de tratar con el calentamiento global a largo plazo, y también debilita los motores de la innovación que nos traen, digamos, paneles solares baratos”.

China

De acuerdo con The Guardian, en el caso particular de China, el nivel de la materia particulada (pequeñas particular de contaminación que están en el aire) se redujo a un 25% en las semanas posteriores al 25 de enero cuando la enfermedad comenzaba a esparcirse por todo el país. En este sentido los niveles de Dióxido de Nitrógeno experimentaron una caída cerca del 40%.

Esto se ve reflejado en las gráficas captadas por la NASA a continuación.

Reducción en los niveles de contaminación en China entre enero y febrero de 2020 a raíz de las medidas de aislamiento. Fotografía: NASA

Sin embargo, en las últimos días se ha visto un aumento en los niveles de Dióxido de Nitrógeno luego de que en diversas regiones de China se levantaran las medidas de cuarentena y comenzara la reactivación de fábricas y la circulación de vehículos.

Comportamiento en los niveles de Dióxido de Nitrógeno en China entre enero y marzo de 2020. Fotografía: Twitter @CREACleanAir

Marshall Burke, investigador de la Universidad de Stanford, realizó algunos cálculos sobre la caída en los niveles de contaminación del aire en China y encontró que las vidas salvadas por este fenómeno superan el número de muertes por el virus en China.

Los dos meses de reducción de la contaminación, calcula Burke, probablemente han salvado la vida de 4.000 niños menores de 5 años y 73.000 adultos mayores de 70 años en China. Eso es significativamente más que el actual número de muertes globales por el propio virus.

Italia

En el caso de Italia, a pesar de que no se tiene cifras oficiales ha sido notorio el cambio en los niveles de emisión de Dióxido de Nitrógeno en el país, especialmente en la zona norte, la más afectada por el coronavirus.

The Washington Post realizó un análisis con imágenes captadas vía satélite en la que se observa el comportamiento de dichos niveles en las últimas semanas pese a no manejar cifras oficiales del impacto, a raíz de la cuarentena en el país. Por otra parte, el Centro para la Investigación de Energía y Aire Limpio (CREA por su siglas) ilustró el comportamiento en las últimas semanas en Italia.

La gráfica muestra una reducción en los niveles de Dióxido de Nitrógeno sobre Italia entre enero y marzo de 2020. Fotografía: Twitter @CREACleanAir

De mantenerse este comportamiento, el norte de Italia tendrá el aire más limpio en todo el país. De acuerdo con un análisis hecho por el Centro de Investigación Conjunta de la Comisión Europea, el sector transporte produce el 70% de las emisiones de Dióxido de Nitrógeno en Milán.

Otro de los efectos que se han visto reflejados en Italia a raíz de esta cuarentena, fueron en los canales de Venecia, en donde las aguas se han visto mucho más limpias y claras en las últimas semanas.

Ante el poco tráfico de góndolas, el agua en los canales de Venecia se han visto mucho más limpias. Fotografía: Marco Capovilla / Venezia Pulita

Vale la pena destacar que Italia ha sido un líder mundial en la reducción de emisión de gases del efecto invernadero en los últimos años. Entre del 2004 y 2018 se estima las emisiones en el país se redujeron en un 30%.

Europa

Un video realizado por la Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas) muestra cómo ha sido la evolución en las emisiones de Dióxido de Nitrógeno en toda Europa al momento en el que Italia decretó el cierre de sus fronteras.

La animación muestra la fluctuación de las emisiones de Dióxido de Nitrógeno en toda Europa desde el 1 de enero de 2020 hasta el 11 de marzo de 2020, utilizando un promedio móvil de 10 días. Estos datos se obtuvieron gracias al instrumento Tropomi a bordo del satélite Copernicus Sentinel-5P el cual recoge una multitud de contaminantes atmosféricos en todo el mundo.

Nueva York

Investigadores en Nueva York le informaron a la BBC que resultados mostraron una disminución cerca del 50% de la emisión del monóxido de carbono emitidos por automóviles en comparación con el año pasado. La emisión del dióxido de carbono también ha disminuido considerablemente.

Una de las muestras más claras que demuestran el cambio en la ciudad de Nueva York es el tráfico, el cual se ha visto disminuido considerablemente cerca de un 35% en comparación con el pasado. Las emisiones de Monóxido de Carbono han caído hasta un 50% por un par de días, de acuerdo con investigadores de la Universidad de Columbia.

Jordan Wildish, director de proyecto de Earth Economics, una organización ambiental sin fines de lucro con sede en Tacoma, Washington, desarrolló un tablero en línea para rastrear la calidad del aire en San Francisco, la ciudad de Nueva York y la zona de Seattle, comparando las mediciones con las cifras de la misma época del año pasado, de acuerdo con NBC News.

Disminución en la emisión de partículas PM2.5 en Nueva York en los últimos 10 días. Fotografía: Earth Economics

Los científicos afirman que para mayo, cuando las emisiones de CO2 están en su punto máximo gracias a la descomposición de las hojas, los niveles registrados podrían ser los más bajos desde la crisis financiera de hace más de una década.

España

Por otra parte, el Observatorio de la Sostenibilidad registró una disminución en la emisión de gases del efecto invernadero en España del 5,8% con respecto al año pasado y prevé que el número aumente para finales de año.

Fernando Prieto, director del Observatorio, destacó que entre los factores que han incidido en este fenómeno se encuentran: la caída de los precios del petróleo, reducción del uso del carbón, aumento en el uso del gas, la subida en el precio de la tonelada de CO2 en el mercado del carbono, según reseña El País.

“Estamos en un proceso de descarbonización importante, tras el cierre de varias centrales térmicas y cambios del uso de carbón por gas. El hecho de contaminar empieza a ser más caro, lo cual es muy bueno para la lucha contra el cambio climático”.

En Madrid el tráfico se redujo un 8,9% en la vía de circunvalación de la M-30, un 14,3% en el interior de esa vía y un 21% fuera de ella desde que el Gobierno de la ciudad suspendió la actividad educativa desde el pasado 11 de marzo, según reporte de Europa Press.

Esto se ve reflejado en un descenso en el promedio de los niveles de NO2 en la capital española durante la última semana. La contaminación por Dióxido de Nitrógeno en la ciudad se redujo un 35% respecto al sábado anterior, cuando no se habían implementado las restricciones de ningún tipo y las condiciones meteorológicas eran similares.

Como bien se indica al principio, es necesario seguir monitoreando las condiciones climáticas en las próximas semanas para poder determinar de forma más certera el impacto que genere el coronavirus en el medio ambiente de manera positiva.

