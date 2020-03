Los mejores momentos de la Paris Fashion Week AW2020

Al igual que todos los años, la Paris Fashion Week llega para ofrecernos lo mejor de la moda desde la capital parisina, y aunque las pasarelas usualmente están salpicadas de emoción y expectativa, esta temporada se ha visto envuelta en una contingencia inesperada debido a las medidas de precaución que se están tomando contra el virus COVID-19 en toda Europa.

Si bien un puñado de etiquetas decidieron cancelar sus desfiles, otras continuaron como de costumbre (aunque con mayor precaución), y además de ver las primeras filas repletas de estrellas, ha habido mucho que ver en esta temporada en París: nuevas trendencias, beauty looks, y espectáculos notables, desde la colección característicamente retro de Hedi Slimane, hasta la fantasía de látex de Saint Laurent.

Sin embargo, los nuevos diseñadores también han encontrado su lugar entre los pesos pesados regulares: el público parisino acudió en masa a ver a la prometedora diseñadora francesa Marine Serre, mientras que el relativamente nuevo director creativo de MUGLER, Casey Cadwallader, rindió un poco de homenaje a la emblemática casa francesa. Hoy también se presentó la Season 8 de YEEZY, así que no esperemos más, pues hay mucho de qué hablar.

A continuación, algunos de nuestros momentos favoritos de la la pasarela de la Paris Fashion Week, que presentó las colecciones de la temporada Otoño/Invierno 2020. ¿Nos acompañan?

La fantasía látex de Saint Laurent

Para su colección AW2020 para Saint Laurent, el director creativo Anthony Vaccarello trajo de vuelta una estética de los años 90: lo que la casa de modas llama “elegancia educada y burguesa”. Materiales como el encaje, la cachemira y el látex, combinados con patrones como el houndstooth y los lunares, proporcionaron a la pasarela un contraste bienvenido, representando a la valiente, arriesgada y emocionante mujer de YSL. La colección en su conjunto se tambaleó entre los conceptos de disciplina y placer con la adición del látex, pero mantuvo un alto nivel de sofisticación.

Balenciaga y el apocalipsis futurista

Balenciaga presentó su nueva colección diseñada por Demna Gvasalia con un estilo apocalíptico, inundando a propósito la pasarela y las primeras filas de asientos como una declaración puntual sobre el cambio climático. Los modelos salpicaron a los asistentes, algunos usando calcetines acuáticos con dedos (el nuevo ugly shoe de la firma) mientras que otros desafiaron la inundación en tacones de aguja. La ropa en sí mantuvo el estilo cosplay de The Matrix que prevalece en la alta moda de hoy en día, con largos abrigos de plumas y capas espeluznantes y lentes futuristas que recordaron a villanos invasores del espacio exterior.

Yeezy Season 8: simplicidad utilitaria

Con la nueva casa de la familia West en Wyoming, e invitaciones para el desfile parisino adornadas con serpientes de cascabel, muchos no sabían cuán vaquera sería la nueva colección de YEEZY, pero no hubo motivos para preocuparse: de acuerdo al mismo Kanye, la idea era hacer piezas combinables, sobrias, utilitarias y sencillas. Al igual que en las anteriores colecciones de YEEZY, incluyó capuchas llenas, cuellos altos y mas. Los pantalones inspirados en la ropa de trabajo aparecieron en nuevas pero prácticas texturas, a menudo emparejadas con una selección de blusas sorprendentemente suaves, pero estructuradas. Los slides y zapatillas dieron el efecto de que modelos caminaban sobre la luna, cuyo paisaje es casi tan desolado como el nuevo enclave de Wyoming del rapero. Luego del stream oficial no podemos revivir el desfile completo, pero sí algunos looks.

Los bougie punks de Céline

En el desfile de Céline, el diseñador Hedi Slimane destiló lo que parece ser la tendencia más repetitiva de esta temporada de desfiles de moda: la burguesía punk y del rock’n’roll. La pasarela mostró vestidos delgados hasta la rodilla con cinturones de cadena, sandalias de plataforma, pantalones de terciopelo con corte de bota ancha, y abrigos de línea princesa por encima de la rodilla. Fue una clase magistral en el encanto parisino, con Slimane uniendo las ideas del departamento de vestuario de Almost Famous con elementos que recordaban el archivo de Yves Saint Laurent. La historia de la etiqueta Céline también se hizo sentir, en el renacimiento del bolso Sulky de temática ecuestre.

Off-White, remixes de texturas y estilos

Aunque parezca imposible de hacer, como director creativo de Louis Vuitton Menswear, Virgil Abloh todavía encuentra tiempo para Off-White, la marca que lo catapultó al estrellato. Esta temporada, las prendas de Abloh fueron todo tipo de experimentos, y se alejaron de la estética del streetwear: Gigi Hadid dejó una impresión duradera al cerrar el show con un vestido de novia plisado casi que cortado por una navaja, combinado asimétricamente con una chaqueta de senderismo con capucha: la colección se tituló acertadamente Slightly Off, y siguió esa línea de combinar haute couture con elementos más callejeros. Durante el show, Abloh también debutó en la siguiente entrega de la colección de Nike Air Jordan.

Marine Serre, distopia couture

Si hay alguien que estuvo on brand durante la PFW fue Marine Serre, quien se consolidó como una de las diseñadoras francesas más excitantes del momento. Su espectáculo distópico se adentró en un territorio inexplorado: Serre hizo su debut con una colección de máscaras de diseño. La diseñadora, que ganó el Premio LVMH 2017 para Jóvenes Diseñadores de Moda, envió a las modelos a la pasarela con una variedad de máscaras, incluyendo estampados gingham y piezas de punto sobre las caras y las cabezas de las modelos totalmente cubiertas. Habiendo trabajado previamente en Alexander McQueen, Dior y Balenciaga, Serre reveló que su trabajo se centra en “una decisiva visión eco-futurista”, y esta pasarela lo demostró.

Los experimentos vintage y bourgeois de Maison Margiela

En el podcast que hace mensualmente para Maison Margiela, el diseñador John Galliano explicó un poco de lo que venía la colección AW2020: “continuamos nuestra exploración del gesto burgués. Una cosa que ha sido realmente emocionante es tener el coraje, de explorar los hallazgos de las tiendas de caridad y segunda mano, como una forma rápida de empezar a ejercitar un concepto o algo donde realmente podamos sentirnos bastante libres de jugar con estos hallazgos. ¡Es un proceso de aprendizaje!”. Así, reciclando, modificando y complementando piezas con diseños propios, Galliano reinventó clásicos femeninos, deconstruyendo su visión burguesa (una palabra muy utilizada esta temporada en cuanto a estética) en cada pieza: las solapas de los abrigos de colores contrastantes se lanzaban sobre vestidos de tul aireado; las piezas de ropa exterior cortadas y empalmadas se lanzaban sobre un hombro. Como si se expusieran las brillantes bases artesanales de la moda, algunas de las piezas fueron diseñadas para reflejar la artesanía: según la marca, la idea detrás de estas piezas era transmitir el cuidado de la sastrería.

