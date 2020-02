Los matrimonios homosexuales son más felices que los heterosexuales, según estudio

La felicidad es un término completamente ambiguo y subjetivo porque al ser personas únicas e irrepetibles, no todos tenemos el mismo concepto ni la misma idea de lo que puede significar, representar o parecer la felicidad. Es algo que vamos descubriendo con el pasar del tiempo y que va de la mano del ensayo y el error para poder dar con ese concepto, especialmente cuando hay un matrimonio de por medio.

Precisamente un nuevo estudio reveló que los matrimonios entre personas del mismo sexo suelen ser más felices y están más satisfechos que sus relaciones que los matrimonios heterosexuales. Marital Strain and Psychological Distress in Same‐Sex and Different‐Sex Couples es el nombre del estudio que trabajó con 756 personas (hombres y mujeres) en 378 matrimonios (heterosexuales, lesbianas y gays).

El estudio reportó que las mujeres en matrimonios heterosexuales tiene mayor nivel de estrés, por encima de los hombres en matrimonios heterosexuales y las mujeres en matrimonios homosexuales, quienes estaban junto en medio y reportaron los mismos niveles de estrés. En el último puesto estaban los hombres homosexuales, quienes mostraron los niveles más bajos de preocupación con respecto a sus relaciones establecidas.

Previos estudios comprobaron que las mujeres suelen ser las que sufren más angustias durante el matrimonio, pero solo aquellas que están casadas con hombres.

Estos resultados demuestran que los matrimonios heterosexuales son más propensos a tensiones, resentimientos y falta de comunicación que las relaciones homosexuales. Una de las razones para que esto sea así, es el hecho de que entre las parejas del mismo sexo, se borran los estereotipos que refieren al género y a los papeles que deben jugar dentro de la relación, o lo que se espera

De acuerdo con un artículo de The New York Times, las personas homosexuales son más abiertos a conversar sobre sus problemas y al compartir las responsabilidades dentro de la relación, desde las labores diarios hasta los deseos sexuales de cada quien, lo que hace que sus relaciones perduren más en el tiempo.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?