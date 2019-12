Los 25 mejores videos musicales del 2019

El año 2019 fue un año intenso y productivo en la música: los artistas no solo trabajaron duro en la publicación de álbumes de gran calidad, sino que también lanzaron vídeos musicales impresionantes para algunas de sus canciones. Sabemos lo especial que pueden ser estas obras de arte y lo difícil que es crear un buen visual, así que sería una pena que no fueran reconocidos.

Artistas como Thom Yorke y The National no solo nos regalaron clips, sino también cortometrajes sorprendentes, en el caso de Yorke con la ayuda de Netflix. Yorke también se unió a la banda de rock HAIM como dos de los artistas que trabajaron con el director de Phantom Thread, Paul Thomas Anderson este año, y otros como Caroline Polachek y Blood Orange, autodirigieron sus propios proyectos mientras que otros reclutaron a directores visionarios para dirigir mini películas.

Es cierto que los días de llegar a casa desde la escuela, encender la televisión y esperar a que se estrene un nuevo vídeo musical de tu artista favorito ya estén en el pasado, pero los vídeos musicales son más grandes, más experimentales y más populares que nunca. Este año, los videos probaron los límites de cómo consumimos nuestra música y demostrando una y otra vez que, ya sea que te hagan reír, te dejen asombrado con la coreografía, te den algo que nunca has visto antes, o te dejen revisitar la nostalgia bajo una nueva lente, los videos musicales siguen siendo una forma de arte en evolución constante.

A continuación, nuestra selección con los mejores 25 videos musicales del 2019.

25. Låpsley, My Love Was Like The Rain | Dir. Camille Summers-Valli

Después de un largo descanso, Holly Lapsley Fletcher, aka Låpsley, regresó este año con una nueva canción, y un visual de Camille Summers-Valli lleno de belleza y misterio. La mirada de la directora se detiene en momentos notables de la pista: en una piscina, una pista de baile, un camino rural iluminado por tenedores de rayos, el techo de un edificio alto. El foco del video es una joven y un adolescente. En la piscina, están serios o estresados; en la concurrida pista de baile se sienten liberados y felices. Con la estudiada cinematografía de Maximillian Pittner, y el uso de la cámara lenta en estas imágenes aparentemente inconexas, Summers-Valli crea una obra de arte onírica.

24. Neil Frances, Rewind | Dir. Elliott Watson

El movimiento es la clave de este video dirigido por Elliott Watson: cuenta con el talento de Stasya Generalova, miembro del Equipo Nacional de Gimnasia Rítmica de Estados Unidos, que con una estética nostálgica transmitir la energía de su rutina al ritmo de la música electrónica del track, mientras el actor Luke Cook interpreta a un hombre que ve a la gimnasta mientras pasa por un depósito. Inspirado por lo que ve, es conducido a un lugar más libre y más allá de los confines de las unidades de almacenamiento industrial que los rodean. “Tenía muchas ganas de trabajar con Stasya Generalova y este concepto me pareció que encajaba muy bien con el rodaje hecho totalmente en steadicam”, dice Watson. “Encontramos un depósito de contenedores en Long Beach que encajaba perfectamente con la estética que yo buscaba, y los contenedores multicolores me recordaron la marca de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984, que creo que encaja con la pista temáticamente”.

23. Gianluca, Flotando| Dir. Hernando Lattus

Con un ritmo suave, Gianluca describe como sería el hombre perfecto para complacer todas las necesidades de su chica ideal. Detrás de la dirección de Hernando Lattus y la producción de Luis Vargas se esconde una historia de amor y timidez narrada por niños combinada con pequeños cambios en el tiempo que mezclan dos historias que parecen ser la misma, y reflejan el amor en su estado puro.

22. Caroline Polachek, Door | Dir. Caroline Polachek & Matt Copson

Al principio del vídeo de Door, vemos a Caroline Polachek a través de una ventana. Está en un tejado, mirando a las estrellas. Iluminada por la luz de la luna, podría ser la chica que sale a hurtadillas de su dormitorio por la noche en una película clásica de secundaria de los años ochenta, o algo más literario: una de las chicas encantadas de alguna novela gótica. Con referencias a pintoras surrealistas como Dorothea Tanning y Kay Sage, durante cinco minutos Caroline se transforma en una sirena que toca la mandolina: “Con la mayoría de los videos musicales, se graban cuatro escenas y se cortan a velocidades extremadamente altas, pero decidimos que queríamos hacer lo contrario: que no se repitiera nada, así que entraba en una escena, nos metíamos realmente en ella, y luego seguíamos adelante. Queríamos que la canción se sintiera aún más larga de lo que es, así que realmente se siente como un viaje”. Con el video, nos muestra que a veces el amor te envía por caminos que nunca podrías haber imaginado y que abre puertas a nuevos mundos.

21. Normani, Motivation | Dir. Dave Meyers & Daniel Russel

Dirigido por Dave Meyers y Daniel Russel, Normani muestra su lado más motivador, pero al mismo tiempo sensual gracias a la excelente coreografía grabada en exteriores. Filmado con presupuesto justo, la artista supo dar en el clavo con este sencillo en el que referenció a grandes artistas que sirvieron de inspiración para ella, como: Jennifer López, Beyoncé y Britney Spears, aunado a sus grandes movimientos que impresionan a simple vista. Además, Normani aseguró que una parte del videoclip fue rodada sin música para evitar filtraciones.

20. SUNMI, Noir | Dir. YongSeok Choi

El pasado de marzo, la coreana SUNMI lanzó su sencillo Noir, cuyo nombre está inspirado en el género de película policíaca o de ficción caracterizado por el cinismo, el fatalismo y la ambigüedad moral, pero aplicado a las redes sociales: el clip comienza con la artista subiendo fotos “normales” a sus redes, pero al darse cuenta que sus imágenes más arriesgadas son las que generan más likes, comienza a ponerse en peligro, simulando ser feliz. Detrás de la cámara, parecía no tener expresión alguna, y para el final, la vemos saliendo de un plató de filmación que sugería además que todo lo que estaba intentando mostrar en las redes sociales era falso, dándonos una buena lección: no todo lo que parece perfecto lo es, y tampoco puede que sea real.

19. HAIM, Now I’m In It | Dir. Paul Thomas Anderson

En este punto, el director Paul Thomas Anderson se ha convertido quizás en un miembro honorario de HAIM, pues se ha encargado de dirigir los visuales más recientes de la banda de hermanas, y uno de sus más destacados del año fue para Now I’m In It, el delicioso banger electropop del pasado octubre. El video comienza con Danielle Haim bebiendo en un bar oscuro antes de correr a través de la brillante luz del día hacia su trabajo en un café. Después de levantarla del suelo cuando se cae, sus hermanas la llevan a un lavadero de autos, la ayudan a vestirse y salen a aventurarse en la noche. “Hago videos musicales porque las chicas de Haim están en mi vida. Mientras estén por aquí, espero estar haciendo videos musicales para ellas”, dice Anderson. Aww.

18. Yeule, Pretty Bones | Dir. Joy Song

Con un juego de colores totalmente llamativo y cautivador, Joy Song dirigió el clip de Pretty Bones que muestra una secuencia de tomas en las que Yeule acaba con todo a su paso, destruyendo frutas pasteles, e incluso acuchillando un corazón servido en bandeja de plata sobre la mesa. Además, la historia muestra como todos estos elementos se van marchitando con el transcurrir del tiempo, haciendo referencia a una relación que se ha marchitado con el pasar de los años.

17. BLACKPINK, Kill This Love | Dir. Hyun Seung Seo

El clip de Blackpink, Kill This Love, hizo historia al convertirse en el primer vídeo musical en alcanzar 100 millones de visitas en YouTube, desde el fenómeno de Psy con Gentleman del 2013 (hazaña que la banda de K-pop logró en apenas 2 días y 14 horas). El clip que fue dirigido por Hyun Seung Seo, muestra a la agrupación llevarse todos los regalos en una tienda para niños y además, agregan varios efectos visuales con explosiones. El innovador clip también juega con la luz, y encapsula varias tomas en total oscuridad.

16. Post Malone, Circles | Dir. Colin Tiley

Otro artista que estrenó álbum nuevo este año fue Post Malone, quien lanzó su proyecto Hollywood’s Bleeding, y como parte del LP, Malone compartió el clip dirigido por Colin Tiley que lo ve convertirse en un caballero medieval con una armadura plateada. La canción, al igual que el vídeo (lanzado a principios de septiembre), muestra al músico analizar una relación que termina y vuelve a comenzar, alimentando un circulo vicioso, lo que se ve reflejado brillantemente en las metafóricas imágenes de batalla que muestra el clip. Curiosamente, Malone también estrenó un innovador clip que muestra un vídeo alternativo (con un final diferente y ángulos distintos) que solo se puede ver con dos teléfonos celulares.

15. Marika Hackman, Hand Solo | Dir. Sam Bailey

Con hand solo, la británica Marika Hackman nos ofreció una oda a la masturbación y la soledad femenina: bajo la dirección de Sam Bailey, el clip nos mostraba un montaje de objetos cotidianos siendo acariciados sugestivamente. Desde pinzas de ropa y conchas marinas hasta objetos más grandes como el Pentágono e incluso el planeta Tierra, Hackman y Bailey tuvieron la idea de incluir las manos de Evie Fehilly, una educadora sexual que dirige talleres de sexo positivo en Londres en la famoso sex shop SH!. “A pesar de que el video es bastante divertido, quería hacer un comentario serio al final, después de que el mundo explota en un orgasmo, que la masturbación sigue siendo para muchas mujeres percibida como algo vergonzoso”, cuenta Marika.

14. Grimes & i_o, Violence | Dir. Grimes

El pasado septiembre, Grimes dejó caer el segundo single de su su próximo álbum, Miss_Anthropocene, con una oferta visual y coreográficamente impresionante: el video musical de Violence, dirigido por ella misma comienza con Claire Boucher (aka c) leyendo el libro El arte de la guerra de Sun Tzu frente a columnas blancas de estilo griego. El escenario sigue siendo el mismo a lo largo del vídeo mientras un grupo de bailarines realizan periódicamente coreografías inspiradas en la violencia bélica, sosteniendo un surtido de armas. Sin embargo, el clip tiene un tono etéreo que coincide con la pista.

13. James Blake, Can’t Believe The Way We Flow | Dir. Frank Lebon

El vídeo de James Blake titulado Can’t Believe The Way We Flow, y que fue dirigido por Frank Lebon, toma como materia prima una serie de escenas cotidianas de 30 parejas reales de Londres, a las que siguen a lo largo de seis días y a las que retratan con toda la intimidad y el realismo posibles. El clip muestra la cruda realidad de las relaciones amorosas, con sus altos y bajos. Es una verdadera obra de arte.

12. slowthai + Mura Masa, Doorman | Dir. slowthai

Doorman, el vídeo de slowthai y Mura Masa dirigido por el mismo slowthai, es un tributo a la película de Danny Boyle, Trainspotting, y resaltar la cultura punk de la era del filme que incluso, muestra una de las escenas más famosas y trascendentales del largometraje (¿para qué explicarla cuando pueden verla en el clip?). Vale resaltar que este es el primer intento del cantante de 24 años de edad en la dirección de un vídeo musical, en el que critica la esencia política de la Gran Bretaña, reuniendo a los jóvenes de la clase trabajadora para hablar, levantarse y combatir la injusticia.

11. Mac DeMarco, Nobody | Dir. Mac DeMarco

En este bizarro clip, Mac DeMarco canta una frase que define todo el tema de una manera simple: “I’m a Creature” (o soy una criatura), lo cual explica por qué se disfrazó como una especie de vaquero reptil. Por muy original que fue este vídeo titulado Nobody, el músico canadiense recibió infinitas criticas por lo creepy que resultó ser el clip (que él mismo dirigió) y por ende, YouTube desactivó la sección de likes y dislikes (¡ouch!). No es la primera vez que vemos a DeMarco (quién promocionó su disco Here Comes the Cowboy con este clip) convertirse en una criatura. De hecho, anteriormente se había transformado de cerdo para el vídeo de On The Square.

10. Solange, Almeda | Dir. . Solange Knowles

Almeda es un gran homenaje hacia las raíces y tradiciones de la cultura afrodescendiente sureña que influenció a Solange. El sencillo forma parte de su cuarto álbum de estudio, When I Get Home. El vídeo fue dirigido por la propia artista, y por medio del clip intentó plasmar todo el estilo de la raza negra, al mismo tiempo que invitó a las personas de piel oscura a disfrutar, sonreír y estar orgullosos de ellos mismos.

9. Travis Scott, Highest In The Room | Dir. Dave Meyers & Travis Scott

El director de vídeos musicales Dave Meyers y el rapero Travis Scott crearon una oscura historia de terror (con muchas strippers) para el clip del músico de Houston, Texas, Highest In The Room, que muestra, en menos de tres minutos, el alucinógeno poder de la marihuana. El vídeo muestra vívidamente como el humo del weed pasa por las cavidades del cantante y hace su efecto.

8. Sam Smith, How Do You Sleep? | Dir. Grant Singer

How Do You Sleep es el segundo sencillo de Sam Smith durante el 2019, y al igual que Dancing With A Stranger, también tiene vídeo musical, éste, dirigido por Grant Singer en el que se mostró la versión más liberal de Smith antes de declararse persona no binaria. El clip está acompañado de un grupo de bailarines, quiénes junto a Smith protagonizan una coreografía deslumbrante ensamblada por Parris Goebel grabada en un estudio con excelente iluminación, decorado con dos fondos sencillos en blanco y negro que viste el mensaje de la canción: una pareja que ya no puede seguir junta a consecuencia de tantas mentiras y engaños.

7. Tove Lo, Glad He’s Gone | Dir. Vania Heymann & Gal Muggia

El primer sencillo de Sunshine Kitty no podía quedarse sin vídeo musical. La trama relata la historia de una amiga hablando con otra luego de atravesar por una ruptura amorosa, en la que Tove Lo expresa su apoyo incondicional a raíz de la partida de su novio. El beat se reparte entre una guitarra suave y un ritmo ligeramente de rap que funge como fondo para adornar el paso entre varias locaciones de la vida cotidiana. Fue dirigido por Vania Heymann y Gal Muggia.

6. Kelsey Lu, Foreign Car | Dir. Vincent Haycock

Como parte de su álbum Blood, Lu nos deleita con este clip dirigido por Vincent Haycock que inicia con el rugir de los motores a través de un túnel que parece interminable, y cuando pensamos que lo que está por venir es un ritmo descomunal, se bajan los decibles a un ritmo más pausado que muestra a la artista rodeada de una multitud que la aclama sin cesar, como si de un retrato clásico se tratase, para luego cambiar hacia pequeñas transiciones grabadas al aire libre vestida al mejor estilo de una aristócrata francesa.

5. Poppy, Scary Mask | Dir. Titanic Sinclair

Scary Mask definitivamente no es una canción para todo tipo de público, pues Poppy inicia con un ritmo suave y aparentemente tranquilo y melancólico, cuando a los pocos segundos pasa a ser un heavy metal clásico con fuertes ritmos, guitarra eléctrica a tope y voces confusas gracias a Fever 333. Forma parte del álbum Choke como segundo sencillo del mismo. El clip fue dirigido por Titanic Sinclair, quién trata de reflejar una crisis de identidad, en el cual la persona afectada utiliza una máscara para esconder todos tus miedos, teniendo el poder liberador de actuar sabiendo que no será descubierta.

4. Harry Styles, Lights Up | Dir. Vincent Haycock

El 2019 fue el año del resurgimiento para Harry Styles, quien presentó su segundo disco de estudio Fine Line. El 11 de octubre, el músico inglés le anunciaría al mundo del estreno de su más reciente LP con el tema Lights Up, en un clip que fue dirigido por Vincent Haycock, y grabado en Cancún, México, en donde podemos apreciar la transformación de Styles mientras se sumerge en el mar, se libera al andar en motocicleta y luego se deja manosear por una horda de religiosos y atractivos seguidores. Este vídeo marcaría el inicio del estilo de su disco; irreverente, atrevido, entretenido y fresco.

3. A$AP Rocky, Babushka Boi | Dir: Nadia Lee Cohen

Dirigido por Nadia Lee Cohen, el clip es un auténtico mensaje de principio a fin, y aunque fue grabado antes del suceso, sigue teniendo cierta relación con el arresto de Flacko en Suecia. La trama comienza con un grupo de criminales liderados por A$AP Rocky siendo perseguidos por una peculiar policía con cara de cerdos, (haciendo referencia a la popular comparación a la que se ven sometidos los oficiales de la ley). También, el artista aseguró que el nombre de Babushka Boi es por los pañuelos peculiares que siempre lleva en público, que no son para nada parte del azar o una simple moda: están inspirados en su tía, quien siempre los lleva puestos.

2. The Chemical Brothers, Got To Keep On | Dir. Michel Gondry & Olivier Gondry

Michel Gondry regresó este año a trabajar una vez más con los británicos de The Chemical Brothers, esta vez en equipo con su hermano Olivier para crear este maravilloso y entretenido video para el tema Got To Keep On del disco No Geography, una creación muy funky que se inspira en el clásico show musical de los setenta Soul Train, y le da un giro inesperado. En el clip, vemos a un grupo de bailarines alegres y despreocupados que se ponen en marcha en un estudio negro, creando un llamativo contraste con el colorido vestuario. Con la ayuda de algunos sutiles toques CGI, los movimientos de los bailarines empiezan a ser cada vez más exagerados: el cabello rebota y las piernas se vuelven algo más abstracto, dando como resultado un final inesperado y desconcertante, ya que descubrimos que no todo es lo que parece.

1. FKA twigs, Cellophane | Dir. Andrew Thomas Huang

Con fondos, tonalidades, vestuario y maquillaje dorado, FKA twigs nos cautiva con su sensual figura acompañado de un pole dance cautivador que se combina con increíbles transiciones de colores blancos y animaciones increíbles que te hacen sentir como si estuvieses nadando en el subconsciente de la cantante. La británica regresó con todo luego de tres años de pausa de la mano de Andrew Thomas Huang tras someterse a una intervención quirúrgica en la que extirparon seis fibromas uterinos, de allí, aseguró que el vídeo se trata de “envolver en celofán todos los sentimientos que tuvimos”.

