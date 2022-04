Los 10 mejores looks de “Girls”

Entre los años 2012 y 2017, la serie Girls de HBO se encargó de mostrarnos durante seis temporadas la realidad de seis mujeres en sus veintes quienes se enfrentaban a la vida adulta por primera vez en la ciudad de Nueva York. Hoy, después de algunos años de esa despedida llena de momentos cringe y de ansiedad, le rendimos homenaje a uno de los héroes anónimos del show: su vestuario.

Durante su estancia en nuestras pantallas, Jenn Rogien, una galardonada diseñadora de vestuario que ha trabajado en series como Orange is the New Black y The Good Wife, fue la persona que eligió los rosas de Shoshanna, la ropa de represión de Marnie, los outfits etéreos de Jessa y… bueno, lo que sea que haya llevado puesto Hannah. “El tono del programa estaba tan basado en la realidad que el desafío era mantenerse fiel a eso. El aspecto de la TV no se trataba de retratar lo arenoso, sino lo precioso, lo plano; especialmente para las protagonistas”, dice.

“Estas chicas no tenían mucho dinero y estaban encontrando su lugar en el mundo y yo quería que sus looks reflejaran eso”.

Cada outfit, sin problemas y de manera sutil se encargó de definir cada personaje, elevando aún más sus personalidades. Y a medida que el show progresaba y destacaba las complejidades de ser mujer, la ropa reflejaba con precisión justamente eso. Lo que hace que el vestuario del programa sea tan recordado es lo fácil de copiar y de relacionar que es realmente: en cada episodio, nos imaginamos exactamente lo que son mientras sudan en la bodega de la esquina o se reúnen para tomar un café.

A menudo desarreglados y aparentemente desordenados, los looks siempre se sintieron alcanzables y lograron una estética que celebra a las mujeres normales que están trabajando a lo largo de su carrera con dinero y tiempo limitados. Vestidos de plástico, sudaderas con capucha, pantalones de lentejuelas, chalecos de neón y un sinfín de pantalones cortos: en seis temporadas, las chicas y la diseñadora de vestuario Jenn Rogien nos han llevado a un viaje a través de los estilos convencionales y ocasionalmente extravagantes de estas cuatro mujeres que navegan sus veintes en Brooklyn.

Hannah Horvath (Lena Dunham), una aspirante a escritora con un gusto cuestionable en todo, comenzó el show como la niña del poster de la crisis del cuarto de vida. A pesar de su talento natural y creatividad, no puede mantener un trabajo remunerado, y luego de que sus padres le cortaron las alas financieramente, necesita seriamente una red de seguridad. En el show, Hannah nunca se vistió para el éxito, y su vestuario era una especie de pesadilla… en el buen sentido: solía lucir una extraña mezcla de sportswear, extravagantes vestidos y accesorios que iban desde botas sucias y bufandas gigantes hasta joyas sorprendentemente discretas.

Mientras tanto, la mejor amiga de Hannah, Marnie Michaels (Allison Williams), se desempeñaba como la asistente de una galería de arte: racional y responsable, podía pagar su alquiler (y a veces el de Hannah también). Luego de separaciones, peleas y la amenaza del desempleo empiezan a desentrañar su fresco exterior, aprende que no era tan adulta como pensaba. Para alguien que se gana la vida con el arte, el vestuario de Marnie es atenuado. Siempre está impecablemente vestida, y parece más una estudiante de derecho que una aspirante a galerista. A pesar de ser un poco aburrida, su armario está lleno de clásicos básicos; inversiones inteligentes.

Jessa (Jemima Kirke), la salvaje amiga de Hannah y Marnie, regresa a la ciudad en el episodio piloto después de otro viaje alrededor del mundo. Una británica preciosa con una confianza inquebrantable y un grave caso de pasión por los viajes, Jessa pasa sus días trabajando como niñera y ayudando a sus amigos (especialmente a Marnie) a soltarse. Siempre buscadora de emociones, a Jessa le cuesta tomarse la vida en serio, por lo que su estilo es excéntrico y bohemio: Jessa podía tomar casi cualquier cosa y convertirla en un hermoso conjunto, haciendo que su apariencia sin esfuerzo y mundana fuera aún más envidiable.

La prima de Jessa, Shoshanna (Zosia Mamet), se mudó a la ciudad para asistir a la Universidad de Nueva York, esperando que su vida fuera exactamente como en Sex and The City. Shoshanna vive para los chismes de las celebridades y los inspiradores libros de autoayuda. Aunque es más joven y mucho más inocente que el resto de las chicas, a menudo es una fuente inesperada de sabiduría. Al principio de la serie su ingenuidad brilla en sus elecciones de vestuario, pero aún así no puedes evitar amar su apariencia: eventualmente, sin embargo, se convierte en una inspiración fashionista.

La serie Girls se encarga de mostrar la evolución de sus personajes a través del vestuario de manera sutil y matizada, mientras que también producen algunos momentos que nos hacían preguntarnos en qué estaban pensando antes de salir a la calle. Con sus puntos positivos y negativos, hoy recogemos algunos de los mejores (y más memorables) looks del show.

1. Bloc Party Goddess

“Girls”. Fotografía: HBO

En la serie, la apariencia de Jessa siempre mantuvo un elemento constante de je ne sais quoi. Lleva todas las tendencias de inspiración bohemia de forma natural y sin el kitsch habitual. Con este look es como nos gustaría poder entrar en una fiesta callejera en Brooklyn, con plumas y todo.

2. Plastic & Gold

“Girls”. Fotografía: HBO

No será un vestido cómodo, pero sin duda inolvidable: solo a Marnie se le ocurriría llevar esta pieza para una inauguración de su galería, e impresionar a un chico que le gusta. La base está hecha de cuero vegano en color dorado con textura de cocodrilo, con una cubierta de hule transparente y flexible para darle un aspecto avant-garde.

3. Street McQueen

Lena Dunham. Fotografía: Rex Features

Este es uno de los pocos momentos verdaderamente high fashion de la serie: luego de que Hannah recibe su primer cheque como escritora y se da cuenta de que después del descuento de los impuestos no es suficiente ni para pagar la renta de su apartamento, termina gastándolo en un vestido de Alexander McQueen que ve en la vitrina de una tienda como celebración de ese primer sueldo. Se le ve muy bien, pero al ver los accesorios nos damos cuenta de que Hannah nunca fue una verdadera fashionista.

4. Red Riding Hood

“Girls”. Fotografía: HBO

Shoshanna en Japón no solo nos provocó envidia por el viajes, sino que también nos hizo preguntarnos cuánto cambiaría nuestro estilo si nos mudáramos allí: este look con camiseta de punto y sencilla falda a cuadros representa la lenta pero efectiva evolución de Shosh después de la universidad, y es un importante recordatorio de que vestirse de forma caprichosa y mantener un nivel de sofisticación no son mutuamente excluyentes.

5. Boticelli Bride

“Girls”. Fotografía: HBO

Solo Jessa se casaría llevando puesto un vestido corto que parece haber sido sacado del baúl de los recuerdos de alguna asistente a Woodstock, pero debemos admitir que no solo lo lleva maravillosamente bien, sino que el sencillo velo con la corona de flores la hace ver como la mismísima Venus de Boticelli.

6. Dressed For Success

“Girls”. Fotografía: HBO

Marnie parece estar constantemente canalizando a alguien más en sus elecciones de ropa (para muestra el vestido dorado y plástico de arriba en la lista), y en este caso, demuestra que los colores intensos en piezas básicas son siempre une excelente elección.

7. Clash of the Prints

“Girls”. Fotografía: HBO

Si bien Hannah nunca fue un ejemplo a seguir en lo que a moda se refiere (todavía tenemos pesadillas con sus overoles cortos de jean), lo cierto es que hay que reconocer que tenía una actitud absolutamente relajada en cuanto a los estampados, combinando patrones a diestra y siniestra. Acá la vemos con una falda de diseño a cuadros complementada con una camisa color crema cubierta por globos rojos. También merece la pena mencionar el denim doble de Adam.

8. Big In Japan

“Girls”. Fotografía: HBO

Otro de los looks increíbles de Shoshanna durante su viaje a Japón fue este, en donde parece casi salida de una toma de Lost In Translation. No solo se ve super cool con su versión de street style, sino que parece que tuviera años viviendo en Tokio.

9. Williamsburg Style

“Girls”. Fotografía: HBO

Como siempre, Jessa puede sacar cinco piezas de su clóset y verse bien en cualquier cosa que se ponga. Su estilo boho neoyorquino se pone de manifiesto en este look, compuesto por una chaqueta de terciopelo, una bufanda ligera y un sombrero en tono neutro mientras sale de paseo por la coidad. Perfecta.

10. Chic Shosh

“Girls”. Fotografía: HBO

Al ver a Shoshanna con este vestido casi se nos olvida que su primer look del show fue un conjunto rosa de Juicy Couture: sobrio, clásico y elegante, es el pináculo de su evolución de estilo personal, que nos llevó por una ruleta rusa en seis temporadas.

