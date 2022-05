“Look At Me: XXXTENTACION”: El documental del fallecido y controversial rapero estrena tráiler antes de su estreno en Hulu

En 2013, en una aplicación llamada Soundcloud, Jahseh Onfroy publicó su primera canción, News/Flock. Su primera mixtape oficial fue lanzada en marzo de 2014, simplemente titulada XXX, lo que generó múltiples lanzamientos en los años siguientes y la popularidad de Jahseh creció de manera increíble. Hoy en día es recordado como el polémico XXXTENTACION, quien falleció en 2018 a la edad de 20 años tras ser asesinado en su Florida natal. Ahora, el documental Look At Me: XXXTENTACION ya está finalmente en camino tras ser anunciado por la familia del rapero meses atrás.

Dirigido por Sabaah Folayan, el documental se centrará en imágenes inéditas y entrevistas que retratan la vida del rapero antes de su muerte. Esta es la sinopsis oficial: “Look At Me: XXXTENTACION explora cómo el adolescente de Florida Jahseh Onfroy se convirtió en el rapero de SoundCloud XXXTENTACION, uno de los artistas con más streaming del planeta. A través de comentarios francos de familiares, amigos y parejas románticas, así como de imágenes de archivo inéditas, el director Sabaah Folayan ofrece un retrato sensible de un artista cuyos actos de violencia, talento musical en bruto y luchas abiertas con la salud mental dejaron una marca indeleble en su generación antes de su muerte a la edad de 20 años”.

El documental, que se transmitirá a través de Hulu, fue producido por Rob Stone, Cleopatra Bernard y Solomon Sobande. Cleopatra, la madre de Onfroy, protagonizará las entrevistas, así como otros amigos y miembros de la familia. Notablemente, el también desaparecido Juice WRLD también aparecerán en el documental con clips antes de su muerte en diciembre de 2018. Look At Me: XXXTENTACION tendrá más de una hora de duración y se estrenará el 26 de mayo de 2022. A continuación, el tráiler.

