London Fashion Week: Art School creó arte con vello corporal para su colección AW 2020

Si hay algo con que siempre podemos contar en el mundo de la velleza y de la moda son cambios constantes en la manera en que usamos nuestro cabello o vello corporal: hemos visto esculturas y arte sobre cráneos; melenas multicolores, axilas con vellos pintados y mucho más: pero para arrancar el año con el pie derecho, la firma londinense Art School inauguró el fin de semana la London Fashion Week, demostrando que el pelo del pecho también puede ser estilizado.

En medio de su espectáculo Otoño/Invierno de 2020, que exploraba la sensualidad queer, surgió un modelo sin camisa en la pasarela con las palabras Art School deletreadas con el vello de su pecho. Las palabras no son casualidad: es el nombre del proyecto de los diseñadores británicos Tom Barratt y Eden Loweth, quien desde hace algunos años establecieron una marca de moda independiente no binaria, que se ha convertido poco a poco en una de las marcas de lujo queer de más rápido crecimiento en el mundo.

Desde que comenzaron en 2016, Barratt y Loweth se han inspirado en sus identidades no binarias. También les ha dado un propósito. “Es fácil para una marca decir: ‘Somos queer’, pero a menos que estés considerando el día a día de estas personas, no importa realmente”, dice Loweth. “Art School se trata de crear inclusividad”. Con un número cada vez mayor de adolescentes y veinteañeros que no quieren ser definidos por el género, estos temas tienen un impacto en el mundo real.

Los diseños de la pareja tienen un sentido experimental y político: su colección AW 2019 presentaba una serie de looks inspirados en la vida nocturna que eran a partes iguales Alexander McQueen, Leigh Bowery y Party Monster, incluyendo vestidos de terciopelo rasgado, bustiers de piel de lagarto y sliders peludos.

“No trabajamos con tiendas que no tengan vestuarios sin género, y todo lo que hacemos se puede comprar en ropa de hombre y de mujer”. Añade que la ropa tendrá notas en cada una de las piezas para indicar cuál es mejor para un cuerpo trans o no binario.

Démosle un vistazo al modelo de la colección del fin de semana a continuación:

