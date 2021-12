¿Llegó el fin de tu terapia? 5 formas de saber si debes dejar de ir

La terapia puede ser un recurso muy valioso, incluso para salvar nuestra vida, cuando se trata de mejorar la salud mental. Solemos saber cuándo deberíamos comenzar un proceso importante como este, y una parte importante del trabajo de un terapeuta consiste en darle las herramientas necesarias a cada paciente para que pueda gestionar su salud por sí misme, lo que significa que en un momento determinado puede ser el momento de dejar la terapia. Pero, ¿cómo saber cuándo es el momento?

Recordemos que el objetivo de la terapia es hacer que las personas se sientan capacitadas para tomar sus propias decisiones y confiar en sí mismas y en sus elecciones. Así que, aunque estemos acostumbrándonos a asistir una o dos veces por semana a terapia, llegará un momento en el que te preguntes si ya puedes enfrentarte al mundo con las herramientas que tienes. De hecho, los signos de que una relación terapéutica puede estar llegando a su fin pueden ser sutiles, pero son bastante característicos. Hoy te damos cinco señales que pueden indicar que ya llegó la hora de dejar la terapia.

1. Has notado cambios positivos en tus pensamientos y comportamientos

La primera señal es que sientes que ya has desarrollado una nueva forma de responder a los desafíos y factores de estrés en tu vida. Puede que hayas recibido nuevas herramientas o métodos para responder a estas cosas por ti misme luego de años o meses de métodos como terapia cognitivo-conductual, psicoanálisis y otros enfoques adaptados para ti. Estás a punto de “graduarte” si sientes la capacidad de abordar las cosas y los problemas con intención basándote en sus nuevos conocimientos. Siempre es bueno consultar con tu terapeuta que te sientes así, y si te recomienda descontinuar las citas.

2. Ya no hay conexión con tu terapeuta

Otra señal de que podría ser el momento de terminar la terapia es si sientes que la conexión entre paciente y terapeuta ya no existe… por cualquier motivo. Si en un momento dado te hacía ilusión ir a terapia porque te proporcionaba claridad y dirección, pero ahora no sientes que saques mucho provecho de ella o, lo que es peor, la sientes como una tarea, es probable que la conexión se haya perdido. Esto también podría ser una señal de que necesitas cambiar de terapeuta o tal vez necesites enfoque. Plantéaselo a tu terapeuta, quien puede buscar otra manera de tratarte, o referirte a un colega.

3.Ya no tienes nada de qué hablar

La principal señal de que estás listo para terminar la terapia es si ya no tienes mucho de qué hablar. Si llegas a las sesiones con historias de éxito sobre las técnicas terapéuticas aplicadas a tu vida y sin nuevas dificultades, o sientes que tienes que inventar cosas de las que hablar, es una señal de que la terapia ha hecho su trabajo. Con el tiempo, una pregunta que todos los pacientes deberían hacerse es: ¿me gusta ir a hablar y desahogarme? ¿O mi terapeuta sigue ayudándome a trabajar activamente en mis problemas? A veces, una vez alcanzados los objetivos reales de la terapia, es habitual que a los pacientes les guste ir a terapia solo para hablar. Aunque esto no tiene nada de malo, es una señal de que podría estar confundiendo a su terapeuta con el papel de un amigo.

4. Tu terapeuta te habla constantemente de tus logros

Como es posible que no seas consciente de los progresos que has hecho, tu terapeuta puede desempeñar un papel fundamental para ponerte al día sobre los progresos que ha visto, con ejemplos concretos. Todo esto quiere decir que si tu terapeuta te pregunta por tus objetivos, evalúa dónde cree que estás en términos de alcanzarlos y te pregunta cómo te sientes: eeso podría ser una señal de que está pensando que es hora de cambiar el ritmo, o que estás por “graduarte”. Si te señalan tus progresos constantemente, puede significar que estás preparado para empezar a ver a tu terapeuta con menos frecuencia.

5. Sientes que cumpliste tu objetivo y quieres seguir adelante

Antes de decidir terminar tu terapia, pregúntate honestamente si tu deseo de terminar viene de un sentimiento de que completaste tu proceso, y no de evitar confrontar ciertos aspectos. Esto es vital para saber realmente si debes terminar con la terapia o no. Una vez que tú y tu terapeuta se pongan de acuerdo sobre la terminación, acuerden una fecha para la última sesión y reduzcan gradualmente el número de veces que se verán hasta entonces y hagan un repaso de todo lo que has aprendido en la terapia. ¿De qué manera vas a apoyarte? ¿Cómo vas a controlar la ansiedad? ¿Cuáles son los factores desencadenantes y las señales de alarma? Esto es especialmente importante, así como fijar una fecha de seguimiento más adelante, y saber que tu terapeuta siempre estará allí si te encuentras en una crisis a futuro. Sea cual sea tu decisión, aprender de la terapia es un objetivo admirable.

