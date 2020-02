“Little Fires Everywhere”: Las vidas perfectas de Reese Witherspoon y Kerry Washington se desmoronan en el fuego de las mentiras

La maternidad no es una tarea sencilla, especialmente cuando tienes que balancear la carrera profesional, la crianza de los hijos y mantener una relación estable, mientras se descubren los secretos de una madre y una hija que llegan nuevas a la ciudad, esto y mucho más es lo que veremos en Little Fires Everywhere.

La nueva serie de Hulu protagonizada por Reese Witherspoon y Kerry Washington, basada en la novela escrita por Celeste Ng explora a profundidad lo que significa verdaderamente ser “una buena madre”, repleta de ingredientes de que han funcionado en televisión de prestigio actual, tal como lo vemos en su primer tráiler musicalizado por un remix de You Oughta Know de Alanis Morissette.

Reese se mete nuevamente en el papel de una madre opulenta que es excesivamente curiosa llamada Elena, mientras que Kerry interpreta a una madre artística recién mudada al vecindario de nombre Mia. Elena le renta una habitación a Mia y sus vidas comienzan a entrelazarse y comienza desarrollarse una trama repleta de secretos, al mejor estilo de Big Little Lies, con la diferencia de que Little Fires Everywhere se desarrolla en Ohio y aún desconocemos si hay un asesinato en medio de toda esta historia.

El título es una representación clara de lo que significa ser madre: hacer las veces de bombero y apagar los incendios que se van generando en la vida: dramas adolescentes, superación personal, infelicidad, y literalmente incendios.

La serie llegará a Hulu el 18 de marzo y promete convertirse en el nuevo placer culposo de todos en la televisión.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?