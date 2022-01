Lil Xan afirma que su ex mánager le suministraba drogas y facilitaba su adicción

El rapero Lil Xan acusó recientemente a su ex mánager de suministrarle drogas cuando estaba en el punto más álgido de su adicción. Xan ha sido abierto sobre su batalla con la sobriedad desde que se convirtió en rapero, más notablemente en 2018 cuando recayó y terminó en un programa de rehabilitación de drogas. Ahora sobrio, Xan se abrió sobre sus luchas y culpó a otros por tratar de mantenerlo adicto, incluyendo a la industria musical por su trato cómplice y depredador de los artistas con problemas de abuso de sustancias.

En un video de casi 12 minutos guardado en su página de Instagram como “Los peligros de la industria de la música”, el artista de 25 años alega que su ex mánager y ex artista de Shady Records/Aftermath, Stat Quo, suministró sustancias al autoproclamado “adicto a las drogas” cuando los síntomas de abstinencia afectaron su capacidad para actuar mientras estaba en el extranjero en la gira The Nicki WRLD Tour de Nicki Minaj y Juice WRLD en 2019.

Publicidad

Xan reveló que casi murió en esa gira debido a su adicción a las drogas, y que se está preparando para demandar a su ex gerente por poner en peligro su vida. Para Xan, que Stat le suministrara drogas para garantizar su actuación es un síntoma de una industria musical enferma. “Conocía todos mis dealers, así que si no podía actuar porque me estaba absteniendo entonces, porque sí, solía ser un drogadicto”, dijo el artista. “Hacía llamadas, enviaba 5.000 dólares para enviar las drogas a cualquier lugar del mundo en el que estuviéramos”.

“Solo quieren mantenerte vivo el tiempo suficiente para ganar su dinero, y si te mueres, es aún mejor para ellos porque es más fácil manejar a un artista muerto que a uno vivo”, dijo. El impulso para que aireara públicamente sus quejas fue una conversación telefónica que mantuvo con Stat poco antes de salir en Instagram Live, en la que afirma que Stat negó haber suministrado drogas a Xan. Según Xan, sus amigos tuvieron la previsión de guardar capturas de pantalla para supuestamente corroborar las afirmaciones de Xan en caso de que muriera. A lo largo del video brutalmente honesto, Xan reconoció cómo podría haber sido otra víctima de la búsqueda sin alma de éxitos de la industria musical. “Esa fue una época en la que casi me muero por las drogas. Estaba tan flaco, enfermo…”, dijo, mientras continuaba refiriéndose a Quo como algo así como un “maldito ser humano terrible”.

Si las acusaciones de Xan sobre Stat son ciertas, no sería sorprendente saber que Stat se sintió obligada a garantizar que Xan pudiera actuar y mantenerse económicamente o a tratar con un artista infeliz. Sin embargo, la discográfica de Xan era plenamente consciente de la adicción a las drogas de la que hablaba a menudo en su música y continuó promocionando su marca con singles como Slingshot, que comienza con Xan glorificando su adicción con líneas como I like lean, I like drugs. Xan dijo en su vídeo de Instagram Live que ha estado sobrio durante los últimos cuatro meses, y atribuye a eso el hecho de que haya estado lanzando música recientemente. Pero también atestigua que el calvario con su antiguo mánager acabó con su amor por hacer música.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?