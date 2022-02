Lil Uzi Vert anuncia que se está blanqueando la piel

El rapero de Filadelfia Lil Uzi Vert ha estado alejado de Twitter en las últimas semanas, pero su regreso ha traído algunos momentos desconcertantes. Mientras que a menudo es rápido para twittear alguna observación divertida o trolear a su amigo Playboi Carti, una serie de tweets recientes parecen indicar que se trae algunos cambios inquietantes… y durante el Mes de la Historia Negra.

Su primer tuit de vuelta decía: “Blanqueándome la piel, necesito un paraguas”, y poco después de publicarlo, cambió su foto de perfil por una de Michael Jackson, y más adelante, por una del artista de dancehall Vybz Kartel, que es famoso por intentar aclararse la piel con “jabón de pastel”, y que por cierto está en la cárcel por asesinato.

Bleaching my skin need umbrella 👁 — Uzi London 🌎☄️💕® (@LILUZIVERT) February 2, 2022

También tuiteó que no se acordaba de nadie, advirtiendo a sus seguidores de que podría volver a presentarse ante ellos. “Oh, sí, anuncie que no conozco a ninguna persona en la tierra”, escribió. “El cerebro me pica. … así que si me conocen y me reintroduzco no se ofendan. Muchas gracias firmó Boop”. Más adelante, clarificó lo dicho con respecto al nombre de Boop, explicando: “Lo único que recuerdo es que mi abuela me llama Boop”.

Uzi también compartió un clip con nueva música, y en el que incluía emojis de jabón y loción, continuando con el tema de blanqueado de piel y la frase que dijo en el primer tweet: Bleaching my skin need umbrella. Fue una revelación muy extraña y que no fue bien recibida por sus fans en Twitter. Muchos lo criticaron, mientras otros afirmaron que algo como eso era realmente inaceptable y que Uzi era un “payaso” por siquiera entretener la idea de blanquearse la piel. En cualquier caso, parece que Uzi ha polarizado a su base de fans.

¿Qué está pasando con el rapero? No lo sabemos, pero Uzi es bien conocido por trolear, tuitear y hacer cosas extrañas que llaman la atención, como perforarse la frente con un enorme diamante rosa, así que no se sabe qué quiere decir con todo esto. Tal vez sea su forma de pasar el tiempo mientras se prepara para lanzar su próximo álbum, The Pink Tape.

