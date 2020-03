Lil Uzi Vert acusado de plagiar el arte de la portada de “That Way”

Pese al éxito del disco de Lil Uzi Vert, Eternal Atake, el rapero de Filadelfia se enfrenta a acusaciones de plagio a causa del cover gráfico de su sencillo That Way.

El tema That Way es la última canción de su más reciente proyecto musical y es una parodia del track del mismo nombre de los Backstreet Boys. Las acusaciones provienen del diseñador gráfico de Corea del Sur, Tae Tae, quien asegura que el diseño de That Way de Uzi fue tomado arbitrariamente de un gráfico que él mismo creó en el 2014.

Mediante un post publicado en su cuenta de Instagram, el diseñador coreano redactó que “me siento muy trastornado por tener que escribir esta nota”.

“Vi la portada del álbum de Lil Uzi Vert y se parece mucho a mi pintura. Mi pintura fue publicada en mi blog hace seis años, y es posible que la usen para fotos de perfil o para propósitos no comerciales, pero no es permitido para cualquier otro uso”.

Adicionalmente, Tae declaró que “ahora mismo me siento bastante desconcertado pero no quiero que este asunto acabe aquí” y compartió un post donde compara ambas imágenes, la cual pueden ver a continuación:

El trabajo gráfico de That Way fue creado por el ilustrador Artxstic, quien también diseñó el arte para Futsal Shuffle 2020. Aún se desconoce si el artista coreano tomará acciones legales.

