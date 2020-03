Liberado en La Habana el artista disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara

Luego de pasar más de 15 días en prisión, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado por las autoridades de la isla tras numerosas protestas de artistas y de grupos de derechos internacionales como Amnistía Internacional, quienes afirmaron que la detención de Otero Alcántara, de 32 años, es simplemente la más reciente.

“En los últimos 30 meses, las autoridades han detenido arbitrariamente a Luis Manuel más de 20 veces. Antes de su detención, había anunciado en Facebook que planeaba participar en una protesta convocada por activistas LGBTI tras la presunta censura estatal de una película en la que dos hombres se besaban”.

Otero Alcántara fue arrestado fuera de su casa en La Habana el 1° de marzo, cuando se dirigía a unirse a una protesta LGTBQI+. Según su compañera, la activista Claudia Genluie, pasó más de 2 semanas en “prisión preventiva” en espera de ser juzgado por varios cargos, incluyendo la “profanación de símbolos patrios”, una acusación relacionada con su espectáculo de 2019 #LaBanderaEsDeTodos, en el que el artista llevó la bandera cubana durante un mes consecutivo.

“Todavía estoy en shock porque inevitablemente la experiencia de estar en una cárcel es traumática”, dijo Otero Alcántara a su salida. “Pero honestamente estoy feliz, porque este apoyo demuestra que no estoy solo, que todo lo que he hecho no es en vano, y que Cuba está cambiando”.

El artista también fue acusado de supuestos daños a la propiedad por un incidente que ocurrió el año pasado después de que fuera arrestado en una protesta contra la censura. Otero Alcántara dice que pateó el interior de un coche de policía mientras la policía asaltaba a Genluie por negarse a entregar su teléfono.

Aún así, la lucha no ha terminado para el artista: según reporta VOA, el estado cubano aún no retira los cargos contra él, y está en espera de la fecha de su juicio. Si es condenado, podría enfrentarse a entre dos y cinco años de prisión.

