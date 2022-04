“Legendary” regresa para su tercera temporada con un tráiler lleno de baile, drama, glitter y ballroom

El programa de competición de ballroom de HBO Max, Legendary, vuelve para una tercera temporada, y por lo que vemos… hay algunos cambios. El programa enfrenta a las casas de la escena del ballroom en una serie de balls semanales en los que alcanzan el estatus de “legendarios” en eliminaciones sucesivas hasta la gran final, en donde les espera un gran premio de USD $100.000 dólares. Además de las actuaciones increíbles, la serie ha comenzado a desarrollar una reputación por su dramatismo en el panel (te estamos viendo, Law Roach), que esta temporada tiene un importante cambio.

Aunque Dashaun Wesley seguirá siendo el presentador y Jameela Jamil, Law Roach y Leiomy Maldonado continuarán como jueces permanentes, parece que Megan Thee Stallion ya no sigue en el programa, y en su lugar veremos a la actriz y cantante Keke Palmer, quien hace su debut en el nuevo trailer del programa. Aunque no se ha dado a conocer la razón por la que Megan no continúa, suponemos que simplemente se está centrando en su carrera, ya que por fin puede volver a hacer actuaciones en vivo y está preparando un tour. Entre los jueces invitados estarán Kelly Rowland, Bob the Drag Queen, Anitta, Issa Rae, Leslie Jones, y veremos el comeback de Dominique Jackson, quien causó furor en la primera entrega del show.

Además, si prestas atención al tráiler, seguro verás un rostro conocido: Aja, de RuPaul’s Drag Race. Para aquellos que no la hayan seguido de cerca, durante el último año Aja ha estado haciendo su incursión en la escena del ballroom caminando por la pasarela y las categorías de actuación con la House de LaBeija. En el tráiler podemos escuchar su inconfundible voz diciendo “¡Quiero ganar!”. La tercera temporada de Legendary estrenará sus tres primeros episodios el 19 de mayo, y HBO Max continuará estrenando tres episodios cada semana hasta el 9 de junio, cuando veremos los capítulos nueve y diez. Dale un vistazo al tráiler a continuación.

