“League of Super-Pets”: Keanu Reeves es Batman en el tráiler de la nueva película animada de DC Comics

La esperada película The Batman, del director Matt Reeves, se estrenó el pasado fin de semana con una excelente taquilla global de unos USD $250 millones, lo que no está nada mal para una película de superhéroes de tres horas de duración, hecha más para adultos que para niños, y que llega mientras entramos en nuestro tercer año de pandemia. Así que aprovechando el boom del mítico caballero de la noche, Warner Bros. se trae un nuevo tráiler de la película animada DC League Of Super-Pets que se centra en Batman y su supermascota.

Dwayne Johnson es la voz de Krypto, el superperro, en la película de acción y aventura, del director Jared Stern. ¿Batman y su mascota? Kevin Hart pone voz a Ace, el Bat-perro, que acaba convirtiéndose en el perro mascota de Batman, quien es interpretado naca más y nada menos que por Keanu Reeves. Esta es la sinopsis: “En DC League of Super-Pets, Krypto el superperro y Superman son mejores amigos inseparables, comparten los mismos superpoderes y luchan codo con codo contra el crimen en Metrópolis. Cuando Superman y el resto de la Liga de la Justicia son secuestrados, Krypto debe convencer a una manada de perros: el sabueso Ace, el cerdo PB, la tortuga Merton y la ardilla Chip, para que dominen sus propios poderes recién descubiertos y le ayuden a rescatar a los superhéroes”.

La película también cuenta con las voces de Kate McKinnon, John Krasinski, Vanessa Vayer, Natasha Lyonne, Diego Luna, Marc Maron, Thomas Middleditch y Ben Schwartz, y podrás verla en cines de todo el mundo a partir del 18 de mayo de 2022. A continuación, el tráiler.

