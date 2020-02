“Last and First Men”: El tráiler del primer y último filme de Jóhann Jóhannsson es una oda al brutalismo con Tilda Swinton

Si el nombre de Jóhann Jóhannsson te parece conocido, es porque durante tres décadas de carrera como compositor y músico, el islandés estuvo detrás de innumerables partituras para el teatro, la danza, la televisión y el cine, combinando sonidos electrónicos con los orquestales, que destacaron sobre todo en películas del canadiense Denis Villeneuve como Sicario, Arrival y Blade Runner: 2049, así como en Mother! de Darren Aronofsky.

Tras su fallecimiento hace un par de años por una combinación letal de drogas y medicamentos, aún se siente el vacío que Jóhannsson dejó en el mundo de la música, pero ahora, tenemos el estreno del trailer de lo que es su primera y única película, llamada Last and First Men, que se estrenará en los próximos días durante el marco de la más reciente edición del Festival de Cine de Berlín.

Basada en la novela de culto del escritor británico de ciencia ficción Olaf Stapledon, la película difumina la frontera entre la ficción y el documental, contraponiendo las imágenes de los paisajes monumentales futuristas del brutalismo en decadencia, maravillosamente filmado en 16mm en blanco y negro en las antiguas repúblicas yugoslavas, con la narración de Tilda Swinton y la hipnotizante banda sonora orquestal de Jóhannsson.

El resultado es un impresionante réquiem por la última especie humana en la civilización, en la que se dan cita referencias y elementos del universo de cineastas como Andrzej Żuławski, Stanley Kubrick y Béla Tarr en una síntesis de imágenes y sonidos. La cinta se estrenará en la Berlinale el próximo 25 de febrero, y a continuación podemos darle un vistazo al primer treaser trailer:

