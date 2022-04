“Las vamos a violar”: Tras múltiples denuncias de acoso sexual en colegios, el nuevo gobierno de Boric se enfrenta a un reto feminista

Los primeros días del regreso a clases en Chile han sido un tanto agitados: días atrás, en la comuna de Renca, un padre denunció que su hija de 14 años fue violada al interior del Liceo Andes-Duoc, luego de haber sido engañada por un estudiante para llevarla a una sala de clases, en donde la encerró y atacó sexualmente. También es conocido el caso de un grupo en redes sociales, donde seis estudiantes del Liceo José Victorino Lastarria de la comuna de Providencia filtraban fotografías íntimas de alumnas de diferentes colegios, y amenazaban con violarlas en grupo, llegando incluso a querer compararse con los violadores españoles de La Manada, entre otras graves conductas de abuso sexual y violencia de género que no habrían sido advertidas por ningún adulto.

De esta forma, se dieron varias manifestaciones y se dispararon las denuncias por acoso sexual contra profesores y alumnos en distintos colegios. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, ya había anunciado que junto a su equipo se habían puesto en contacto con las víctimas, receptando las distintas pruebas del caso, confesando que se había sentido “indignada” al leer los mensajes de los alumnos. “Me tocó leer los pantallazos de estos siete jóvenes y lo que vi fue asqueroso, impresentable, inaceptable”. La alcaldesa Matthei confirmó que “nosotros ya presentamos la denuncia ante la Fiscalía a través de uno de nuestros abogados, pero también con una abogada especialista en violencia contra la mujer”.

Según un reportaje publicado en El País, “entre el 1° de enero y el 22 de marzo, la Superintendencia de Educación recibió 48 denuncias por comportamientos de acoso o agresión sexual. Casi tres cuartos de ellas no suponen agresión física, lo que está estipulado como delito”, destacando que la mayor alza (58%) se da en las denuncias por comportamiento de connotación sexual sin agresión física, cuya definición no está presente en la ley de Chile. ¿Cómo hacerle frente? Antonia Orellana, ministra de la Mujer, dice que es fundamental que el país saque adelante una ley que permita una educación sexual integral, capaz de abordar la sexualidad desde la primera infancia hasta la adolescencia.

Camila Rojas, diputada de Comunes, también dice que el consentimiento sexual es parte de esta educación, y que las jóvenes de hoy en día tienen una formación feminista. “El ¡no es no! y los límites de lo que es aceptable de decir y hacer también han variado” señala la diputada. Por su parte, la psicóloga educacional Jeannete Vergara, directora de la Fundación No + Bullying, dice que los programas de educación sexual actual no está en línea con los tiempos que vivimos. No aborda temas como el sexting, ni el consentimiento, y comienza demasiado tarde. “Debería tratarse desde que los alumnos tienen 10 años, cuando empieza el despertar sexual”, dice, ya que buena parte de los adolescentes comienzan a tener actividad sexual a los 12 años, y muchos no entienden los peligros de enviar una fotografía íntima.

Matthei expresó en una entrevista reciente que muchas niñas sienten que aunque se denuncie no pasa nada y que es esa desconfianza hacia las autoridades que las lleva a tomar la justicia por sus manos, con funas o cancelaciones y protestas. Sin embargo, le asegura a las niñas que “tienen que entender que nosotros seremos muy duros en esto”. EL tiempo dirá quién tiene la razón, pero sin duda, ya el gobierno de Boric se enfrenta a un problema que pondrá a prueba su vocación feminista.

