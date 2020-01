Las trabajadoras sexuales que venden desnudos para combatir los incendios forestales de Australia

Al menos mil millones de animales perdieron sus vidas y 25 personas murieron desde el inicio de los incendios forestales en Australia que devoran todo a su pasa. Esta catástrofe climática motivó a un grupo de famosos trabajadores sexuales a vender imágenes de sus cuerpos para donar las ganancias a las organizaciones sin fines de lucro que luchan por contener el fuego.

Todo inicio cuando Kaylen Ward, quien se hace llamar en redes sociales THE NAKED PHILANTHROPIST (o la filántropa desnuda), ofreció enviar fotos desnudas a cada persona que donara USD $10 a la causa de Australia. Ward logró recaudar más de USD $1 millón.

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 4, 2020

I love you Australia. You supported me on my unforgettable visit last year and now it’s my turn to support you.



PLEASE FOLLOWERS….

give $10 usd or more to one of the charities attached & I’ll send u one nude in ur DM with proof of donation ❤️ pic.twitter.com/ywbFxuOMUW — ROCCO (@RoccoSteeleNYC) January 9, 2020

Rocco Steele, un trabajador de la industria pornografica, fue uno de los pocos hombres que se unió a la causa. Su iniciativa ha reaucado poco más de mil dorales norteamericanos.

“Vi las imágenes de la catástrofe y estaba literalmente llorando ayer cuando escuché que los osos koala lloraban por ayuda. Me sentí impotente y quería hacer algo, así que cuando un amigo me envió el tweet de Kayla Ward sobre cómo recaudó como USD $1 millón enviando desnudos, me inspiré de inmediato”.

Jenna Lee, una modelo erótica radicada en los Estados Unidos, también se unió a la causa y logró recaudar más de USD $45 mil. Su motivación nació luego de darse cuenta que los medios de comunicación en su país le brindaron poca cobertura a este desastre natural de tan gran escala.

“Lo que realmente me sorprendió fue que los incendios no llegaron a las noticias aquí hasta hace poco, ¡a pesar de que habían iniciado en septiembre”, afirmó Lee.

Joining @lilearthangelk! I’m sending this nude to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in #Australia. You must DM me confirmation that you donated, nude sent via DM.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/4hOOUw6mbm — Jenna Lee (@TheJennaLee_) January 4, 2020

Barbie Roxxx, Lexi Azzola y Afrodita Aeria, son algunas de las estrellas para la industria porno que también colaboraron para recaudar fondos y aplacar los incendios de Australia. A pesar de requerir solo una donación de USD $10, muchos estafadores intentaron usar capturas de pantalla falsas a cambio de fotos, como lo denunció la propia Ward.

