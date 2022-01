Las mujeres están perdiendo la menstruación por dietas restrictivas y ejercicio excesivo, según expertos

Una organización británica dedicada a los desórdenes alimentarios, alertó esta semana que muchas mujeres están perdiendo la menstruación porque siguen dietas restrictivas y ejercicio excesivo recomendados en redes sociales. Los responsables de organizaciones benéficas y nutricionistas como Beat declararon en un artículo publicado por The Guardian sobre el preocupante aumento de la amenorrea hipotalámica, un trastorno en el que el cuerpo entra en “modo de supervivencia” porque está mal alimentado, y provoca la interrupción de la menstruación.

La amenorrea hipotalámica es un trastorno reversible causado por el estrés relacionado con la pérdida de peso, el ejercicio excesivo y los traumatismos. Según explicó Martha Williams, coordinadora de asesoramiento clínico de Beat, el trastorno está cada vez más extendido y observa en personas que no tienen un peso inferior al normal ni un índice de masa corporal bajo. “No hay estadísticas exactas sobre este tema, pero la mayoría de las personas que vemos han perdido la menstruación y algunas de estas mujeres no tienen un peso muy bajo. Algunas tienen un peso saludable pero tienen una alimentación demasiado restrictiva”.

Entre las causas del aumento de esté fenómeno están los cierres por la pandemia, ya que muchas personas tratan de compensar el ejercicio que no lograron hacer con rutinas más intensas. Además, añadió que redes sociales como Instagram estaban siendo un problema, ya que muchas influencers suelen compartir imágenes editadas e irreales de sus cuerpos, lo que crea en quienes las ven un objetivo imposible de cumplir. Por otra parte, las personas con trastornos alimentarios suelen seguir a personas influyentes en el ámbito del fitness, que dan menús restrictivos con una cantidad precisa de calorías.

Renee McGregor, una dietista especializada en trastornos alimentarios, contó al diario que en los últimos 12 meses había tenido 1.000 horas de contacto con clientas y que el 95% de ellas había tenido amenorrea hipotalámica por este motivo. “Es un gran problema, mayor de lo que la gente aprecia, sobre todo porque durante mucho tiempo se ha aceptado que cuando las mujeres hacen mucho ejercicio pierden la menstruación”.

La doctora destacó que el problema se diagnostica a menudo de forma errónea, y que las mujeres son rechazadas en las consultas de sus médicos de cabecera, quienes les dicen que su período no se ha reanudado porque su cuerpo se está acostumbrando a dejar la píldora anticonceptiva. “La semana pasada, un ginecólogo le dijo a una persona que no quería tener hijos en ese momento y que eso no era un problema. Pero no menstruar tiene un impacto más amplio en la salud física y mental”, destacó. Así que, ¿qué hacer? La solución es trabajar con un dietista, un nutricionista o un médico para tener una mejor alimentación antes de volver a entrenar y seguir de cerca las menstruaciones.

