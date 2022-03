Las 8 mejores canciones de Jaden

Jaden Christopher Syre Smith nació el 8 de julio de 1998 en Los Ángeles, Estados Unidos. Como sabemos, es hijo de los actores Will Smith y Jada Pinkett Smith, y tiene un par de hermanos: WILLOW y Trey Smith. Como hijo de una estrellas, creció bajo los focos: a los 4 años, hizo una breve aparición en la película Men in Black 2 en 2002 y atraído por el escenario, siguió naturalmente los pasos de sus padres, pero al mismo tiempo se sintió apasionado por la música, por lo que se lanzó a la carrera de cantante. Colaboró con Justin Bieber, sobre todo en el tema Never Say Never, extraído del tráiler de la película Karate Kid. Ya cuenta en su haber con 4 EPs, un trío de mixtapes y tres álbumes de estudio, y apenas tiene 23 años. Nada mal.

Hoy en día, Jaden es un joven rapero, cantante, productor, actor, filósofo y creativo en general, y se encarga de hacer música increíble, colaborando con artistas como Lido, Ta-ku, Rich The Kid, Kevin Abstract, su colectivo MSFTSrep y su hermana, el catálogo de Jaden ya es muy amplio, y se caracteriza por tener barras escupidas sobre ritmos boom bap hasta temas con mucha melodía, así que hoy decidimos seleccionar algunas joyas de su discografía. Estos ocho temas muestran lo variado que es el trabajo musical de Jaden, y que todavía tiene mucho más por ofrecer.

Escrita por: BURNS & Jaden | Producida por: OmArr & BURNS

Comenzamos nuestra lista con Cabin Fever“, un groove psicodélico con sabor a indie rock lanzado en el 2020, con una buena dosis de guitarra: las seis cuerdas contribuyen en gran medida a crear un tono sutil, reverberado y disperso, combinado con algunas armonías exuberantes. Según el mismo Jaden, la pista es su visión de una canción de amor de pandemia, hecha para ser escuchada “cuando el sol se esté poniendo en el horizonte y te sientas bien”.

Letra destacada: I wanna feel your body on me / Tall palm trees and kaleidoscope dreams / I’m at home thinking ’bout you and me

7. Ninety

Escrita por: Lido & Jaden | Producida por: Lido

En el número siete de nuestra selección está Ninety, uno de los cortes más destacados del álbum Syre. La pista se abre con la palabra love, y el vídeo que la acompaña describe la canción como una retorcida historia de amor. En la primera mitad de este track, Jaden expresa cómo puede complementar la vida de su amante con conversaciones profundas, en lugar de los placeres superficiales y sexuales, pero parece que ella nunca está lo suficientemente conectada con él para que eso pase. El clip que acompaña la canción sigue la estética californiana de puesta de sol color rosa, y sigue al joven rapero mientras deambula por un desolado paisaje que recuerda a un amor perdido.

Letra destacada: Passion, Pain and Desire just like my big bro’ / What you didn’t know it’s this young kid’s been in limbo / Since that gunshot wound on that hidden road / Lost, broken, invisible / But when that light gets low, he’s invincible

6. Icon

Escrita por: Jack Palmer, Buster Harding, Cab Calloway, Melvin “Chaos” Lewis, OmArr & Jaden | Producida por: Mel “Chaos” Lewis & OmArr

lcon es uno de esos momentos clásicos de hip-hop para Jaden, en donde se jacta de ser un icono: la pista nació luego de que el artista recibiera junto a su hermana WILLOW el Icon Award de los British Fashion Awards, así que en este banger que forma parte del disco Syre de 2017 lo escuchamos hablar de sus logros y sus posesiones en una estructura musical llena de ganchos que nos mantiene prestado atención. Según Jaden, “estuve jugando con la estructura porque, si va a ser una canción icónica, no puede ser solo verso-gancho-verso-gancho en la canción. Así que me dije: ‘Tengo que tener múltiples ganchos en la canción, aunque tenga sentido o no'”.

Letra destacada: I am just an icon living / Start a record label, MSFTS just did it, woah / I’m Highsnob, cover five minutes, woah / We are so hot in the business (woo) / Last verse was before the award show (what?) / Icon tatted on my torso (huh?)

5. GHOST

Escrita por: Zac, OmArr, Justin Lewis, Christian Rich & Jaden | Producida por: Christian Rich

Este banger de un poco más de dos minutos salpicado de trap y producido por Christian Rich, es un single que aterrizó en el 2018 oficialmente luego de estrenarse en el festival Rolling Loud de Miami. El vídeo es un complemento perfecto para la pista, ya que vemos a Jaden pasando el rato con una pandilla de chicos en Tokio, jugando con dinero de colores y paseando por las calles de neón. Un detalle a destacar es la canción es la mención a JAY-Z que Jaden hace en la pista, pues mientras trabajaba en el álbum ERYS, Jaden habló con el legendario rapero, que “pensó que el álbum era genial”, y le dio algunos consejos sobre sus versos.

Letra destacada: Like jeez, let me go put on my cleats / The way that I get up and run through the streets (Streets) / Paris like bon appétit / They saw us and went to go call the police (Woo), yeah, damn / Just put a hydrogen whip on the lease, yeah / Tryna make sure that I leave a good world for my niece

4. Fallen

Escrita por: WaveIQ & Jaden | Producida por: IQ

Fallen fue el primer sencillo del álbum debut de Jaden, SYRE. El tema trata de su amor por su pareja, la actriz Odessa Adlon, y de sus perspectivas en la vida. El vídeo musical de la canción (dirigido por Jaden y Miles Cable) fue lanzado a través de Twitter, y causó mucho revuelo en ese entonces, pues no solo se veía al rapero tropezando a través de un pueblo fantasma abandonado del viejo oeste doblado de dolor, sino vomitando violentamente. Jaden también incluyó algunas referencias de cultura pop: lleva las zapatillas Nike usadas por Michael J. Fox en el clásico Back To The Future II, y también hay un homenaje a su colega Kid Cudi, con Jaden mostrando una copia en vinilo de Man on the Moon, de 2009.

Letra destacada: Look, your love’s like a river, bae, I’ve seen better days, yeah / In my soul, you penetrate, I need your energy / Your vibrations make me levitate, sipping Hennessy / Reading bell hooks, she just sayin’

3. SOHO

Escrita por: Melvin Hough, Rivelino & Jaden | Producida por: Mel & Mus

Llegamos al tema número tres con una rola de 2018 incluida en la mixtape The Sunset Tapes: A Cool Tape, SOHO, que es una canción en la que Jaden recuerda a su exnovia Sarah Snyder. La pareja rompió en diciembre de 2016, y Jaden explica los altibajos de ese romance con la ayuda de un instrumental groovy y psicodélico. A lo largo de la canción, Jaden vierte sus emociones y sentimientos sobre amor perdido. El tono de su voz y la fuerza de sus palabras indican claramente lo afectado que estuvo en el momento de escribirla.

Letra destacada: Oh no, baby now they takin’ photos / Me and my red cup in the cut, girl, I’m solo, dolo / Head in the club, girl I won’t go / I got niggas looking for me, comin’ for my whole soul (Yeah)

2. George Jeff

Escrita por: Young Fyre & Jaden | Producida por: Young Fyre & OmArr

Excéntrica, cálida y todo un bop. ¿Qué más podemos pedir de George Jeff? En esta pista con aires a Childish Gambino, Jaden se mete en la piel de un personaje ficticio llamado George Jeff, una especie de alter ego entre villano, atractivo bad boy, y como el mismo Jaden dice en la letra, una especie de Maléfica en versión masculina, El clip del tema muestra a Smith colgado en lo alto de unas montañas iluminadas por un horizonte de colores pastel mientras rapea la letra de la canción. A mitad del clip, el fotograma se da la vuelta y el rapero se pierde en todo ello, hasta que oímos a su hermana que le devuelve a la realidad, haciéndolo volver de su fantasía.

Letra destacada: Yeah, my name is George Jefferson, the male Maleficent / You don’t know who you’re messing with, I ran for president / Cause our country is in a deficit, my only testament / Is that we keep it so surreal, I’d kill myself to resurrect, hoo

1. Summertime in Paris (Feat. Willow)

Escrita por: Kris Wu, Tyler Cole, ¿Téo?, OmArr, Josiah Bell, WILLOW & Jaden | Producida por: Josiah Bell & OmArr

La número uno de nuestra selección es uno de los highlights del disco SYRE del 2019, y es una colaboración entre Jaden y su no menos talentosa hermana WILLOW. En esta bocanada de aire fresco, ambos nos cantan (con la ayuda de algunos efectos de autotune), lo que se siente cuando nos enamoramos durante la época del verano, mariposas en el estómago incluidas. Es un escenario idílico que referencia poemas, París, y mirar a la persona que amas directamente a los ojos. Resume no solo el mood musical de Jaden como artista, sino lo que lo hace tan atractivo.

Letra destacada: Summertime is meant to fall in love / I could fall asleep or stare in your eyes / We’ll dance all night

