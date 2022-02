Las 8 mejores canciones de Foals

Foals es una agrupación rock británica originaria de Oxford, donde se conocieron y se hicieron amigos. Cansados de escuchar los mismos temas electro intercambiables en todas las fiestas, decidieron inventar el tipo de música que les diera ganas de bailar. Así, la banda pronto encontró una fórmula eficaz que mezclaba una percusión implacable, guitarras tocadas por encima del duodécimo traste, sin acordes y unas pocas notas de teclado con un efecto refrescante, como demuestran sus primeros temas. Foals destaca por su rigor, digno de una pieza técnica de alta precisión, así como por sus presentaciones en vivo que desprenden una energía formidable, comparable a la de una botella de champán que explota tras ser agitada.

Como si eso fuera poco, sus letras son originales y sorprendentes, que a veces crean imágenes surrealistas y poderosas. Hasta ahora, la banda (que comenzó como quinteto pero que ahora es un trío conformado por Yannis Philippakis, Jack Bevan y Jimmy Smith) han publicado seis álbumes de estudio y su séptimo, Life Is Yours, está programado para llegar en algún momento de este año. Así que, ¿qué mejor momento para hacer un recorrido a lo mejor de su discografía? Hoy seleccionamos sus ocho mejores canciones hasta los momentos.

8. The Runner

Escrita por: Jack Bevan, Edwin Congreave, Jimmy Smith & Yannis Philippakis | Producida por: Brett Shaw & Foals

Abrimos la lista con el primer single del disco Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2 del año 2019, The Runner. Su riff nació de las improvisaciones durante las pruebas de sonido de la gira What Went Down, y se inspiraron en la idea lírica de que Yannis se enfrentaba a sus propios demonios y problemas, pero también era una metáfora sobre perseverar y tener un sentido de optimismo, como la famosa frase de “cuando estás pasando por el infierno, sigue adelante”. El coro esta inspirado en el sargento instructor de Full Metal Jacket y por eso tiene una cadencia militar sutil, pero poderosa.

Letra destacada: And if it hurts, don’t let it show / (Step by step, I’ll keep it up, I won’t slow, I gotta go) / While the seasons come and go / (With every shadow step I take, I’ll make sure that I won’t break) / Shadow chiaroscuro / (While the years, they come and go, I won’t let myself get slow)

7. What Went Down

Escrita por: Jimmy Smith, Yannis Philippakis, Walter Gervers, Jack Bevan & Edwin Congreave | Producida por: James Ford

Después del exitoso Holy Fire, la agrupación perfeccionó la receta elaborada en su último álbum y ofreció un single comeback para el disco de este mismo nombre lanzado en 2015 en forma de un devastador golpe que nos hizo volar por los aires sin piedad la primera vez que la escuchamos. Qué regreso fue esta canción: Riffs masivos y pesados de rock del tamaño de catedrales, que explotaban como bolas de demolición. Este tema marcó un antes y un después en el sonido de Foals.

Letra destacada: When I see a man, I see a lion / When I see a man, I see a liar / You’re the apple of my eye, of my eye, of my eye / You’re the apple of my eye, of my eye, I want ya

6. My Number

Escrita por: Walter Gervers, Jimmy Smith, Yannis Philippakis & Jack Bevan| Producida por: Flood & Alan Moulder

En el número seis de esta lista tenemos a My Number, mejor conocido como el tema que lanzó a la banda al circuito internacional. Esta canción extraída de Holy Fire se siente como un golpe de poder perfectamente calibrado, y es una puerta de entrada perfecta al universo de la banda. Un track imprescindible.

Letra destacada: And I don’t need your counsel / And I don’t need these city streets / And I don’t need that good advice / Cause we can move beyond it now

5. Late Night

Escrita por: Jimmy Smith, Yannis Philippakis, Walter Gervers & Jack Bevan | Producida por: Flood & Alan Moulder

Cuando nos acercamos a la mitad de la lista, tenemos a Late Night, extraída del excelente disco del 2013 Holy Fire, en donde Foals demuestran que son capaces de conjurar los extremos; un sinfín de temas nerviosos y bailables se enfrentan a este single inquietante, melancólico y tremendamente potente. Y qué fuerza vocal de parte de Philippakis.

Letra destacada: Now I’m the last cowboy in this town / Empty veins and my plastic broken crown / They said I swam the seas then ran aground / They said I once was lost but now I’m truly found

4. Blue Blood

Escrita por: Jimmy Smith, Yannis Philippakis, Walter Gervers, Jack Bevan & Edwin Congreave | Producida por: Luke Smith

Blue Blood es uno de esos momentos absolutamente geniales de la banda, perteneciente al vanguardista e inimitable Total Life Forever, que anunciaba el territorio virgen que Foals se complacería en penetrar con melodías, interpretaciones y belleza implacable: este single es una de sus mejores referencias, pues combina la frescura de sus primeros tiempos con la madurez de una banda en plena posesión de su talento.

Letra destacada: You got blue blood on your hands / I know it’s my own / We can go down to the streets / And follow the shoals / Of all the people / I hoped it’d be you

3. Inhaler

Escrita por: Jimmy Smith, Jack Bevan, Walter Gervers & Yannis Philippakis | Producida por: Flood & Alan Moulder

Si My Number fue la puerta grande por la que Foals se reveló al gran público, Inhaler es el gemelo malvado que demostró inmediatamente a los recién llegados el alcance del talento de la agrupación: guitarras intensas, batería abrasiva, bajo tenso y siempre esa voz increíblemente enérgica de Yannis son una combinación exquisita. Ni hablar del coro que llega a a abofetearnos en la cara y nunca nos deja recuperamos.

Letra destacada: I’m stripped and sold / I’m make believe / And I’m up for rent / My head is spent / I guarantee

2. Spanish Sahara

Escrita por: Edwin Congreave, Jimmy Smith, Walter Gervers, Jack Bevan & Yannis Philippakis| Producida por: Luke Smith

Cuando estamos llegando al la posición de honor nos encontramos con un increíble tema. Si antes en la lista estábamos conjurando los extremos de Foals, gestando la calma y la tormenta con temas como Late Night, Spanish Sahara es el clímax: una sublime odisea en la que se mezclan el calor y el viento helado, para un torbellino de emociones que da siempre en el clavo.

Letra destacada: I’m the fury in your head / I’m the fury in your bed / I’m the ghost in the back of your head / ‘Cause I am

1. Two Steps, Twice

Escrita por: Jimmy Smith, Yannis Philippakis, Jack Bevan, Walter Gervers & Edwin Congreave| Producida por: David Andrew Sitek

Two Steps, Twice es el himno más bailable y lleno de energía del álbum de debut de Foals, Antidotes, que tiene un crescendo constante con riffs de guitarra entrelazados, beats que se sienten casi rituales y cánticos de los miembros de la banda que eventualmente estallan en un coro inolvidable. Y sí, está hecha casi para que bailemos un two-step mientras la escuchamos, y al escucharla, recordamos por qué es una favorita de los fans de la banda cuando hacen shows en vivo, pues es todo un banger.

Letra destacada: That’s two step, two step, one step / That’s one step, two step, dance step / That’s two step, dance step, speed bikes

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

