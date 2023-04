Las 7 mejores canciones producidas por Pharrell Williams

Nunca nos cansamos de resaltar los múltiples talentos que tiene Pharrell Williams, algunos de ellos innatos y otros que ha desarrollado con el tiempo, como la capacidad para crear todo un imperio alrededor de su nombre, bien sea en el mundo de la producción y la composición, pasando por la moda hasta más recientemente en el campo de los cuidados para la piel y productos de belleza, sin olvidar su nombramiento este año como director creativo de Louis Vuitton.

Pero hoy particularmente quisimos revisar un poco el portafolio de este artista y seleccionar algunas de las canciones que quizás no sabías que habían sido producidas y compuestas por el astro, una tarea bastante complicada si tenemos en cuenta que en su haber Williams tiene múltiples éxitos que ocuparon las primeras posiciones de las listas de popularidad no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo.

Así que acá dejamos algunos de los himnos que Pharrell Williams le ha regalado al mundo.

7. Like I Love You, Justin Timberlake

Escrita por: Chad Hugo, Justin Timberlake, Pharrell Williams | Producida por: The Neptunes

El primer sencillo de Justin Timberlake con el que lanzó su carrera como solista no solo contó con la producción del astro, sino que también participó en la composición. Pharrell no solo colaboraría con Justin en este tema, Señorita fue otros de los temas en el que unieron fuerzas. En el caso de Like I Love You, Williams incluso hizo un pequeño cameo en el video de la canción.

Letra destacada: Ain’t nobody love you like I love you / You’re a good girl and that’s what makes me trust ya (Hey!) / Late at night, I talk to you / You will know the difference when I touch you

6. Happy

Escrita por: Pharrell Williams | Producida por: Pharrell Williams

En el 2014 Happy era la canción de la que nadie se podía escapar, la popularidad de este hit fue alucinante, todo el mundo literalmente bailó el tema hasta que resultó molesto y se convirtió en disco rayado como dicen en algunos países. El tema que identificó a Mi Villano Favorito 2 fue sin duda uno de los temas que marcó a la década y es el mayor éxito a nivel comercial de Pharrell en todo el mundo, teniendo en cuenta a los temas en los que él es el artista principal.

Letra destacada: Here come bad news, talking this and that (Yeah!) / Well, give me all you got, don’t hold it back (Yeah!) / Well, I should probably warn ya, I’ll be just fine (Yeah!) / No offense to you, don’t waste your time, here’s why

5. Drop It Like It’s Hot, Snoop Dogg (Feat. Pharrell Williams)

Escrita por: Calvin Broadus, Chad Hugo, Pharrell Williams | Producida por: The Neptunes

La frase que da título a esta canción existe en el hip-hop desde muchos años antes de esta canción, pero Snoop y Pharrell sin duda la llevaron a nuevas alturas cuando esta se convirtió en el primer éxito #1 de Snoop en el Hot 100 de Billboard. Drop It Like It’s Hot puede que no sea la declaración más audaz de The Neptunes, en realidad es sólo un “Grindin” de lujo, pero podría decirse que es una de las jugadas maestras de ambos en la industria, el punto en el que sus diversos intereses (club knock, minimalismo, sintetizadores de bajo voltaje, adoración del gancho sin disculpas) alcanzan la máxima densidad con este tema.

Letra destacada: I’m a bad boy, with a lot of hoes / Drive my own cars, and wear my own clothes / I hang out tough, I’m a real boss

4. Safari, J Balvin (Feat. Pharrell Williams, BIA & Sky)

Escrita por: Alejandro Ramírez, Jesse Eduardo Huerta Uecke, Jose Álvaro Osorio Balvin, Pharrell Williams | Producida por: Pharrell Williams

La entrada de Pharrell a la música latina fue de la mano de J Balvin con este banger del disco Energía, una de las mejores canciones en todo el repertorio del colombiano. Balvin quiso cambiar un poco la forma en la que se percibía la sonido latino con un sonido mucho más global, Pharrell entendió esto gracias a su experiencia como productor y pudo gestar esta canción que fue todo un suceso al momento de su lanzamiento.

Letra destacada: Saca la fiera que llevas ahí / Ese instinto salvaje que me gusta / Cuando se pone de espaldas y empiezo a mirarla / La tela me arranca y seguimos así

3. Hollaback Girl, Gwen Stefani

Escrita por: Gwen Stefani, Pharrell Williams | Producida por: The Neptunes

La sinergía entre Gwen y Pharrell fue tal, que fueron capaces de darle al mundo uno de los himnos de clap back más icónicos de todos los tiempos. Recordemos que esta canción nació como una respuesta de Gwen hacia Courtney Love, quien en su momento llamó a la ex vocalista de No Doubt una “cheerleader”. Gwen no solo le respondió con una canción en la que abrazó todo el espíritu cheerleader en todas las formas que pudo, sino que además terminó convirtiéndose en una de las canciones más icónicas de todos los tiempos y Pharrell fue el artífice de esto.

Letra destacada: Let me hear you say, this shit is bananas / B-A-N-A-N-A-S / This shit is bananas

2. I’m Slave 4 U, Britney Spears

Escrita por: Charles Edward Hugo, Pharrell Williams | Producida por: The Neptunes

Vaya banger el que Pharrell nos dio a través de Britney, quien se encargó de hacer esta canción icónica en todos los niveles, desde el sexy video que quizás fue la introducción para muchos a lo que eventualmente descubrirían como pornografía hasta la mítica presentación de la princesa del pop en los VMAs con la serpiente. Todo lo mencionado anteriormente vino de mano de Birt, pero Williams fue la mente maestra de este temazo que aún en día nos pone a bailar.

Letra destacada: All you people look at me like I’m a little girl / Well, did you ever think it’d be okay for me to step into this world? / Always saying, “Little girl, don’t step into the club” / Well, I’m just tryna find out why, ’cause dancing’s what I love, yeah

1. Milkshake, Kelis

Escrita por: Chad Hugo, Pharrell Williams | Producida por: The Neptunes, Kelis, Rob Walker, Pharrell Williams, Chad Hugo

Las malteadas (aka merengadas, batidos) jamás había sido tan sexys o consideradas un instrumento sexual hasta que salió esta canción y desde entonces nada volvió a ser igual. El éxito de Kelis de 2003 trata de una cualidad femenina especial que los hombres encuentran irresistible. Kelis le dijo a Blues & Soul: “Para mí, un batido representa la esencia de una mujer. Es lo que atrae a los hombres de las mujeres y lo que separa a un sexo del otro”. También sugirió no pensar demasiado en la canción: “Es un poco descarado, no hay que tomárselo demasiado en serio, una cosa divertida, una especie de canción”. Williams y Hugo se inspiraron en los sonidos propios de la escena nocturna de Brasil en aquellos años para dar forma a esta canción que tiene el poder de mover hasta la persona más escéptica del baile.

Letra destacada: My milkshake brings all the boys to the yard / And they’re like, it’s better than yours / Damn right, it’s better than yours / I can teach you, but I have to charge

