Las 100 mejores canciones del 2019

Ya solo nos quedan horas para terminar el año, y eso indica una sola cosa: llegó la hora de las listas de lo mejor de los últimos 12 meses. Como ya les presentemos nuestros discos favoritos del 2019 y les hicimos un resumen con la mejor música de la década, ¿por qué no aventurarnos a hacer una selección con los singles que más nos deleitaron? El 2019 ha sido un año increíble para la música, y en especial para que nuevos artistas como Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo y hasta Paloma Mami se colaran en nuestras listas de reproducción. Hoy les entregamos un centenar de nuestras favoritas.

Este año pasó de todo: Kanye West se entregó a la religión, BTS se consolidó como una fuerza en el pop a nivel mundial, Lana Del Rey nos llevó a su American Dream melancólico, y sobre todo, tuvimos bangers, gente. Bangers por doquier. Muchas de las canciones hacia las que gravitamos este año abordaron el final de década de frente, en estilo y sustancia. Otras exploraron la identidad generacional y personal, el amor y las relaciones, lo que significamos el uno para el otro y lo que eso significa para nuestro futuro colectivo. Algunas eran simplemente divertidas. Eso sí: todas nos dieron razones para sentirnos optimistas aunque el mundo esté al borde del colapso ambiental.

Desde comebacks pop como BLACKPINK hasta el mix urbano trap de Bad Bunny, pasando por magníficas baladas y los irresistibles beats para la pista de baile, el 2019 fue un gran año. Así que antes de revelarles la playlist completa, aquí está el Top 10 de esas 100 canciones que no pudimos dejar de escuchar:

10. Normani, Motivation

Escrita por: Savan Kotecha, Max Martin, ILYA, Ariana Grande & Normani | Producida por: ILYA

Normani demostró este año que Fifth Harmony tenía uno de sus mejores talentos escondidos, pero luego de un buen tiempo de preparación, dejó caer un poderoso banger llamado Motivation en el que demostraba sus intenciones de convertirse en la próxima pop star del firmamento musical: actitud, looks, coreografía y una potente voz hacen de este sencillo uno de los mejores del año, y un abrebocas perfecto a lo que Normani prepara en su disco debut.

9. Caroline Polacheck, So Hot You’re Hurting My Feelings

Escrita por: Teddy Geiger, Dan Nigro & Caroline Polachek | Producida por: Dan Nigro & Caroline Polachek

Con un sonido electropop delicioso, un gancho inolvidable, y la voz perfecta para el pop de finales de la década, la ex integrante de Chairlift, Caroline Polachek, lanzó en septiembre este himno al enamoramiento apasionado. So Hot You’re Hurting My Feelings describe perfectamente lo que se siente ver una nueva foto de tu crush en su Instagram, o simplemente estar en su dolorosamente atractiva presencia.

8. Clairo, Bags

Escrita por: Clairo| Producida por: Clairo & Rostam

El primer single del álbum Immunity de Clairo comenzó a eliminar la bruma lo-fi de sus primeras canciones para traernos pop brillante y enfocado lleno de guitarras suaves, sintetizadores ondulados y un piano salpicado con timidez. En la canción, Claire Cottrill nos habla de la primera vez que estuvo con una chica, mientras lucha sobre cómo decirle todo lo que siente por ella sin precipitarse sobre sus palabras y por la emoción que la envuelve. Es hermosa, íntima, y relatable.

7. Charli XCX + Christine & The Queens, Gone

Escrita por: Nömak, Charli XCX, Noonie Bao, Lotus IV & Christine and the Queens | Producida por: Nömak, Lotus IV & A. G. Cook

Este bop veraniego aterrizó a mediados del mes de julio como una probadita de lo que iba a ser el más reciente disco de Charli XCX, Charli, y se trajo todo lo que queríamos: un beat pop irresistible creado por A.G. Cook, un coro inmediatamente pegajoso, y un video en el que vemos a Christine y Charli bailando sobre un automóvil bajo la lluvia. Si nos dices que no cantaste esto en la ducha, no te creemos.

6. Rosalía + J Balvin, Con Altura

Escrita por: Teo Halm, Mariachi Budda, Sky Rompiendo, Frank Dukes, J Balvin, ROSALÍA & El Guincho | Producida por: ROSALÍA, Frank Dukes & El Guincho

Antes de que Rosalía y J Balvin se unieran para lanzar con altura, pensábamos que la española se había convertido ya en una artista global. Pero después de este banger con sabor a reggetón producido por El Guincho, nos quedamos cortos: ya no había lugar en donde no se escuchara el fraseo, el sabor y el arte de Rosalía. Y lo entendemos: hasta el más renuente al género urbano movió el cuerpo viendo este video que nos llevó por los aires a una fiesta sin final.

5. Dua Lipa, Don’t Start Now

Escrita por: Emily Warren, Ian Kirkpatrick, Caroline Ailin & Dua Lipa | Producida por: Ian Kirkpatrick

Ya teníamos un tiempo esperando a ver qué se traería Dua Lipa como adelanto de su segundo disco luego de establecerse como una de las artistas pop más hot de esta segunda mitad de la década, y lo cierto es que no nos decepcionó: con Don’t Start Now se trajo un nuevo look para Dua, pero sobre todo, y un nuevo sonido que fusiona el pop y los arreglos disco de los 70 en un banger prácticamente perfecto hecho para escucharse una y otra vez.

4. Tame Impala, Borderline

Escrita por: Kevin Parker | Producida por: Kevin Parker

Otros que parecen estarse inspirando en el funk y el disco de los 70 son los australianos de Tame Impala: luego de algunos retrasos con su nuevo disco, ya nos estamos preparando para escuchar The Slow Rush a principios del 2020, con un Kevin Parker inspirado por los altibajos del amor, y transformando ese psych-pop sintetizado en una nueva criatura sonora que casi suena a un experimento sexy y chill de Daft Punk.

3. Lana Del Rey, The Greatest

Escrita por: Jack Antonoff & Lana Del Rey | Producida por: Jack Antonoff & Lana Del Rey

Con su disco Norman Fucking Rockwell!, Lana Del Rey finalmente nos mostró su evolución y maduración como compositora y artista con una de las mejores producciones del año, y con el track The Greatest, inspirado en la nostalgia del oasis musical Laurel Canyon de los 60, los lugares y la industria musical del pasado. En la letra, Lana se refiere a los Beach Boys, a la alerta de misiles nucleares hawaianos del año 2018 y a Kanye West volviéndose rubio: es una especie de zeitgeist tanto nostálgico como poético, que destaca el talento de Lana.

2. FKA twigs, Cellophane

Escrita por: FKA twigs, Jeff Kleinman & Michael Uzowuru| Producida por: FKA twigs, Jeff Kleinman & Michael Uzowuru

Tres años después de entregarnos su último single, la británica FKA twigs hizo un comeback para la historia con Cellophane, el primer tema de MAGDALENE, nuestro disco favorito del 2019. Hablando de la fragilidad de los sentimientos en una relación a punto de romperse, FKA llegó flotando y haciendo del poledancing una obra de arte a través de la cual nos contaba cómo su cuerpo y su corazón terminaron rompiéndose y armándose de nuevo para que ella pudiera descubrir que su mayor fuerza es la vulnerabilidad.

1. Billie Eilish, everything i wanted

Escrita por: Billie Eilish & FINNEAS| Producida por: FINNEAS

Hay un dicho por allí que dice cuidado con lo que deseas, pues puede convertirse en realidad: de eso se trata un poco el más reciente sencillo de Billie Eilish, que apenas acaba de cumplir 18 años y es probablemente la artista pop más grande del planeta en estos momentos. Narrando un sueño (o una pesadilla) en el que se lanza del puente Golden Gate y a nadie le importa, Eilish revela vulnerabilidad y ansiedad en susurros electrónicos que después se transforman en un abrazo digital dedicado a su hermano y productor FINNEAS: as long as I’m here no one can hurt you. Con esta canción, nos hundimos bajo el agua y salimos a la superficie en cuatro minutos, confortados por la voz de Billie.

Nada mal, ¿no? Luego de este Top 10 para comenzar a calentar motores, te dejamos la lista completa con nuestra selección de las 100 mejores canciones del 2019, una playlist perfecta para tu fiesta de fin de año. Así que salud, y que no pare la música.

