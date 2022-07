Lana Del Rey obtiene orden de alejamiento contra un acosador que entró en su casa y le robó su auto

Elizabeth Woolridge Grant, mejor conocida como la cantante Lana Del Rey, recibió esta semana una orden de alejamiento contra un acosador que incluso le robó su auto el pasado mes de febrero. De acuerdo a reportes de TMZ, un juez concedió la petición de la cantante tras decidir que su presunto acosador es una amenaza creíble para la seguridad de ella, y también de su familia.

Según los documentos judiciales, la cantante presentó una orden de alejamiento el 14 de julio contra su presunto acosador, Eric Everardo, de 21 años. También solicitó protección para su hermana Caroline, de 34 años, su hermano Charles, de 29, y el prometido de su hermana, de 37. En los documentos, afirma: “Eric Everardo es un acosador. No tengo ninguna relación con él”. Cuando se le pregunta qué daños había sufrido, reveló que “como resultado del acoso/persecución de Eric Everardo hacia mí, he sufrido, y sigo sufriendo, angustia emocional”, admitiendo que tiene miedo de esta persona y que no tiene ningún contacto con ella.

Publicidad

En la documentación, afirma que fue “informada” de que Everardo se presentó por primera vez en su casa alrededor del 17 de febrero de 2022, cuando supuestamente condujo hasta su casa, llegó a su propiedad y le robó su auto. “Denuncié al Sr. Everardo a la policía, y entiendo que actualmente está procesado penalmente por dos delitos graves; robo residencial y robo de autos”, dicen los documentos. “Sin embargo, también entiendo que actualmente no está bajo custodia policial”. Del Rey afirma que el hombre volvió a su casa el 5 de julio de 2022 y le dejó una bolsa en la puerta. Entre los objetos que contenía la bolsa había “una carta manuscrita del señor Everardo para mí que era increíblemente perturbadora e indicaba su deseo de volver a verme”.

Las cosas empeoraron el 12 de julio, cuando la cantante afirma que Everardo le envió un mensaje de texto a su hermana, Caroline. “No hay absolutamente ninguna razón para que él intente contactar conmigo o con mi hermana, o para que se acerque a mi casa”, escribió. “Temo por mi seguridad y por la de mi familia porque, entre otras cosas, el señor Everardo entró en mi casa, me robó el auto, volvió a venir a mi casa para dejarme una carta perturbadora y otros materiales extraños, y envió y sigue enviando mensajes de acoso y amenaza a mí y a mi familia”, continuó. Poco después de que la cantante presentara su orden de alejamiento, un juez de Los Ángeles le concedió la orden de protección. Además de ella, su hermana Caroline y su hermano Charles también recibieron la protección.

Publicidad

Según los documentos judiciales, Everardo no puede ponerse en contacto con Lana de ninguna manera, incluidos los mensajes de texto o los mensajes escritos a mano. Tampoco se le permite intimidar, amenazar, acosar, destruir su propiedad personal o perturbar su paz general. También se le exige que se mantenga a una distancia mínima de 100 metros de ella, de su casa, de su trabajo y de su auto. La orden de alejamiento expira en la próxima fecha de audiencia del caso, el próximo viernes 5 de agosto de 2022.

Publicidad

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?