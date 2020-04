Lady Gaga revela el tracklist de “Chromatica”: habrá collabs con BLACKPINK, Ariana Grande y Elton John

Luego de que la Internet se encargara de filtrar el tracklisting del próximo disco de Lady Gaga, parece que la artista decidió hacerle un favor a todos compartiéndolo oficialmente en su Instagram. En el post, podemos ver la lista completa de 16 canciones para su próximo sexto álbum, que incluye el single principal Stupid Love, así como tres canciones diferentes tituladas Chromatica.

Sin embargo, la verdadera emoción está en las colaboraciones ya confirmadas del álbum: Ariana Grande en una canción llamada Rain On Me; Elton John en Sine From Above, y las superestrellas del K-pop, BLACKPINK, en Sour Candy. El anuncio de Gaga llegó solo horas después de que los fans se dieran cuenta de un nuevo listado de Chromatica en el sitio web de Target, que incluía una imagen de la contraportada del álbum que revelaba el listado completo de la edición deluxe.

Lo único malo de todo esto es que todavía no tenemos ni idea de cuándo podremos escuchar Chromatica en su totalidad. El álbum fue originalmente programado para ser lanzado el 10 de abril, pero ahora está en el purgatorio musical debido a la actual pandemia de COVID-19. “Este es un momento tan agitado y aterrador para todos nosotros, y aunque creo que el arte es una de las cosas más fuertes que tenemos para proporcionarnos alegría y curación unos a otros durante momentos como este, simplemente no me parece bien lanzar este álbum con todo lo que está pasando durante esta pandemia global”, escribió Gaga en una nota compartida en Twitter, añadiendo que anunciaría la nueva fecha de lanzamiento del álbum en un momento posterior.

Mientras tanto, los Little Monsters, Arianators, Blinks y como sea que se llamen los stans de Elton John, seguramente están encantados con las noticias. A continuación te dejamos el tracklisting si no pudiste leerlo arriba.

Chromatica I Alice Stupid Love Rain On Me (Feat. Ariana Grande) Free Woman Fun Tonight Chromatica II 911 Plastic Doll Sour Candy (Feat. BLACKPINK) Enigma Replay Chromatica III Sine From Above (Feat. Elton John) 1,000 Doves Babylon

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?