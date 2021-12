La terapia de reafirmación del género reduce el riesgo de depresión y suicidio en los jóvenes trans y no binaries, según estudio

Un nuevo estudio a gran escala develó que la terapia hormonal de afirmación de género puede tener beneficios para salvar la vida de los jóvenes trans y no binaries, ya que los que la reciben informan de una menor tasa de suicidio y depresión. En el estudio, que analizó a más de 9.000 jóvenes transgénero y no binaries de entre 13 y 24 años, los encuestados informaron de una menor probabilidad de sufrir depresión reciente y pensamientos suicidas si habían recibido la terapia hormonal de afirmación del género (GAHT) en comparación con los que querían la terapia hormonal pero no la habían recibido.

En el caso de los menores de 18 años, el acceso a la GAHT se asoció con una probabilidad casi un 40% menor de sufrir una depresión reciente. Los investigadores afirmaron que se trata del primer estudio a gran escala que analiza la terapia hormonal entre los jóvenes transgénero y no binaries. “Está claro que la atención a la afirmación del género tiene el potencial de reducir las tasas de depresión y los intentos de suicidio, mientras que prohibir esta atención vital y exponer a los jóvenes a una retórica política perjudicial puede causar un daño real”, dijo Amit Paley, CEO y director ejecutivo de The Trevor Project, en un comunicado de prensa. “Es fundamental que todos los jóvenes trans y no binaries tengan acceso a una atención médica que sea afirmativa, centrada en el paciente y basada en la evidencia”.

El estudio fue realizado por The Trevor Project, una organización sin ánimo de lucro centrada en acabar con el suicidio entre los jóvenes LGBTQI+, y fue publicado este martes en el Journal of Adolescent Health. El estudio también puso de manifiesto la falta de acceso para muchos: la mitad de los encuestados dijeron que aún no habían recibido terapia hormonal de afirmación del género (GAHT), pero que querían hacerlo. Solo el 14% dijo que estaba recibiendo la GAHT, mientras que el 36% declaró que no estaba interesado en recibirla.

Recibir la GAHT se asoció con un descenso de la depresión: el 61% de los que recibían GAHT declararon haber experimentado una depresión reciente, mientras que el 75% de los que seguían esperando la terapia hormonal dijeron haber experimentado una depresión reciente. Las que recibieron la GAHT, en comparación con las que la querían, también tenían menos probabilidades de haber considerado el suicidio en el último año. El 15% de las que recibían GAHT habían intentado suicidarse en el último año, en comparación con el 23% de las que querían GAHT y aún no la habían recibido. Ese 23% significa que más de 900 jóvenes de entre 13 y 24 años que todavía estaban esperando recibir la terapia hormonal declararon haber intentado suicidarse en el último año.

El estudio señala que, aunque los jóvenes trans y no binaries “corren un riesgo elevado de sufrir depresión”, esto no se deriva intrínsecamente de ser transgénero, sino de las dificultades de existir en el mundo como persona transgénero que lucha tanto contra la disforia como contra las percepciones de los demás. “Las disparidades de salud mental entre los jóvenes transgénero y no binaries se derivan del estrés de las minorías basado en las formas perjudiciales en que los jóvenes transgénero y no binaries son tratados por los demás”, afirma el estudio. “Los sentimientos de disforia de género asociados a la incongruencia entre los rasgos físicos propios y la identidad de género también se asocian a los problemas de salud mental de los jóvenes transgénero y no binaries”. El apoyo de los padres fue muy importante a la hora de acceder a la GAHT, según el estudio, ya que casi el 80% de los que la recibieron afirmaron que sus padres apoyaban su identidad de género.

Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación que te haga pensar en el suicidio, te ofrecemos una guía de referencias de organizaciones con números telefónicos o correos electrónicos que pueden ayudarte en un momento de crisis. Haz click en este enlace, y recuerda que no estás solo.

