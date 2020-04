La rapera Chynna muere a los 25 años

La rapera Chynna Rogers o mejor conocida como Chynna murió a los 25 años de edad, ella inició su carrera artística cuando tenía apenas 14 años, apareciendo en comerciales promocionales de montañas rusas y parques de diversiones. Su muerte fue confirmada por su familia a través de su redes sociales: “Chynna fue profundamente amada y se la echará muchísimo de menos”. Su causa de muerte es actualmente desconocida.

La fama que consiguió tempranamente en su vida la llevaron a tomar decisiones incorrectas que la dejaron en la calle, con una fuerte adicción a las drogas que poco a poco pudo superar, con la ayuda de organizaciones sin fines de lucro, familiares, amigos, y sobre todo, la música.

En el 2015, Rogers compartió su EP I’m Not Here. This Isn’t Happening, que trata de todas sus experiencias de vida. Posteriormente, continuó estrenando temas, tales como PAF, Practice, el mixtape Ninety, el EP Music 2 Die 2, hasta llegar a su proyecto más reciente, in case i die first.

