La percepción de tener “voz gay” puede influir en la discriminación en el trabajo, según estudio

La discriminación sigue siendo una práctica con la que muchas personas tienen que seguir lidiando en distintos espacios o situaciones de la vida cotidiana. Se creería que con los cambios sociales que se han visto en los últimos años, este tipo de noticias quedarían para el recuerdo, pero la realidad es que aún queda camino por recorrer.

Una reciente investigación evidenció que tener una “voz gay o lesbiana” puede tener consecuencias directas en las oportunidades laborales a las que la persona quisiera aplicar. El estudio titulado A Leader Doesn’t Sound Lesbian!: The Impact of Sexual Orientation Vocal Cues on Heterosexual Persons’ First Impression and Hiring Decision fue publicado por Psychology of Women Quarterly, indica que la discriminación basada en la voz es más perjudicial para las mujeres que son percibidas como lesbianas, de acuerdo con el autor del estudio, Fabio Fasoli, especialista en psicología social.

“La voz es una mínima señal que la gente utiliza para, consciente o inconscientemente, asumir cosas de las demás personas. Los estereotipos a partir de la voz existen. El gaydar es definido como la habilidad para adivinar quién es gay y quién es heterosexual a partir de mínimas señales. Como consecuencia del esto, la discriminación puede ocurrir cuando la orientación sexual se asume a raíz del comportamiento de la persona durante el proceso de contratación”.

Se realizaron tres estudios en los que se evaluó si el tipo de voz de una persona provocaban discriminación de orientación sexual en individuos heterosexuales al contratar líderes. Los resultados informaron cómo se cruzan la orientación sexual y de género para producir efectos discriminatorios en el contexto de contratación.

Los participantes heterosexuales escucharon breves fragmentos de voces que sonaban como si una candidata a empleo fuera una mujer lesbiana o heterosexual, o un hombre homosexual o heterosexual, y todo fueron calificaron por idoneidad laboral y empleabilidad. Los candidatos solicitaron puestos de trabajo como líderes (Estudio 1), como líderes o asistentes (Estudio 2), y para roles de liderazgo que variaron tanto en el rol de género como en el estatus (Estudio 3).

Los investigadores encontraron que los hombres con “voz gay” y las mujeres con “voz de lesbiana” eran percibidos menos competentes que son contrapartes heterosexuales, siendo ubicados en baja posición dentro de los rankings de empleabilidad. Contrario a lo que se esperaba, las mujeres con “voz lesbiana” no tenían ventaja alguna al momento de aplicar a trabajos que estereotípicamente son para hombres.

Tanto Fabio Fasoli como Peter Hegarty concluyen en que la voz es tan solo un aspecto en de la percepción individual: existen otros aspectos que se pueden tomar en cuenta para comprobar casos de discriminación por orientación sexual en el espacio laboral.

