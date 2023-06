La Gen-Z bebe mucho menos en los conciertos, según informe

Ya hemos oído escuchar del enero seco y de la sobriedad curiosa, lo que nos dice claramente que los miembros de la Generación Z beben mucho menos en general. Sin embargo, parece que los más jóvenes tampoco están interesados en el alcohol cuando asisten a conciertos: según un nuevo informe de Billboard, los integrantes de este grupo demográfico (nacidos entre 1997 y 2012) han reducido su consumo de alcohol, lo que está afectando a los pequeños propietarios de salas de conciertos.

Por ejemplo, David Slutes, director de entretenimiento del Club Congress en Tucson, Arizona, un hotel histórico con capacidad para 325 personas, ha observado una reducción del 25% en las ventas de alcohol entre la generación Z en comparación con las generaciones anteriores. “Después del COVID-19, todo lo relacionado con la música en directo se puso patas arriba”, explica al medio. “No sabíamos por qué las cifras eran así. Luego hicimos una inmersión más profunda, y en cada evento dirigido a un público Gen Z, vimos números que eran muy diferentes.”

Publicidad

En la conferencia Music Biz celebrada en Nashville el mes pasado, Dayna Frank, consejera delegada y presidenta de la empresa de promoción y celebración de conciertos First Avenue Productions, también habló sobre el descenso del consumo de alcohol. “Una de las grandes tendencias que estamos viendo es que la Generación Z no bebe tanto”, dijo. “La mayor parte del precio de la entrada se destina al grupo, así que [los locales] subsisten gracias a las bebidas. No va a ser una fuente de ingresos sostenible”.

También es importante destacar que otros propietarios o promotores citados por Billboard informaron que las ventas de alcohol, en general, han bajado, independientemente de la edad, y al parecer esto se debe tanto a los géneros de los espectáculos como a cualquier otra cosa, y según Consequence puede haber una explicación más sencilla: En general, los asistentes a los conciertos disponen de mucho menos dinero disponible, ya que los precios de casi todo lo demás (incluidos los boletos) han subido mientras los salarios alrededor del mundo se ven estancados.

Publicidad

Sin embargo, para nadie es un secreto que la Generación Z se está convirtiendo en una relativamente sobria: un informe de Berenberg Research de 2018 demostró que este grupo demográfico bebe un 20% menos que los millennials, mientras que estos últimos también beben menos que la generación X y los baby boomers. A medida que la Gen-Z continúe rechazando el alcohol, es probable que el público vea una mayor promoción de las bebidas sin alcohol, como los mocktails y las bebidas con infusión de CBD.

Publicidad

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?