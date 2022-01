La depresión, la ansiedad y el uso “adictivo” de TikTok causan menor capacidad de memoria, según estudio

Mucho se ha dicho sobre la influencia negativa de las redes sociales, especialmente entre adolescentes: en más de un estudio se ha reflejado que apps como Instagram contribuyen al detrimento de la salud mental y a la imagen corporal, pero si tomamos en consideración que TikTok se ha convertido en el último par de años en la aplicación estrella alrededor del mundo, no se conocía realmente la influencia de esta en la salud mental de los más jóvenes… hasta hoy. Un estudio realizado recientemente y publicados en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health, demostró que los adolescentes que tienen tendencias adictivas con la app demuestran un déficit de memoria causado por un aumento de la depresión y la ansiedad.

Tal como reporta PsychPost, los autores del estudio, Peng Sha y Xiaoyu Dong, decidieron investigar si este déficit en la memoria de los adolescentes al usar durante tanto tiempo sus teléfonos móviles podrían tener algo que ver con el aumento de las tasas de depresión y ansiedad entre los usuarios de las redes sociales. Para ello, distribuyeron un cuestionario entre 3.036 estudiantes de secundaria en China, y que que afirmaron utilizar regularmente TikTok. La encuesta abordó factores de adicción como la interferencia con la vida diaria y la abstinencia. Los estudiantes también completaron medidas de depresión, ansiedad y estrés.

Para comprobar el déficit de memoria, los estudiantes completaron pruebas de amplitud de dígitos para evaluar la memoria de trabajo verbal. Estas pruebas evaluaban la capacidad de los estudiantes para recordar secuencias de números que se les presentaban en una pantalla y repetirlas en el mismo orden o en el inverso. Según el estudio, los estudiantes con puntuaciones más altas en el trastorno por uso de TikTok obtuvieron peores resultados en las pruebas de amplitud de dígitos hacia adelante y hacia atrás, lo que sugiere una menor capacidad de memoria de trabajo entre aquellos con tendencias adictivas a la app. Además, también tenían puntuaciones más altas en depresión, ansiedad y estrés.

Así que parece que la depresión, la ansiedad y el estrés explicaban, al menos en parte, por qué el uso problemático de TikTok estaba vinculado a una peor memoria de trabajo. Cuando los investigadores analizaron los resultados por separado para hombres y mujeres, surgieron diferencias de género. Entre los estudiantes masculinos, el estrés no se asoció significativamente con las puntuaciones de memoria; y pese a que las estudiantes femeninas obtuvieron puntuaciones más altas en la prueba, los estudiantes masculinos obtuvieron puntuaciones más altas en depresión, ansiedad y estrés, así como una menor capacidad de memoria de trabajo.

Los autores del estudio afirman que no está claro si la menor capacidad de memoria observada entre los estudiantes varones se debe a sus mayores niveles de angustia mental. También es importante señalar que Sha y Dong indican que este estudio no es representativo de todos los adolescentes chinos y que serán necesarios futuros estudios para generalizar los resultados y definir un vínculo real. Sin embargo, señalan que los resultados son indicativos de una correlación importante que es vital continuar investigando.

