“La cocaína no cura el coronavirus”: La extraña advertencia de salud pública de las autoridades francesas

Aunque ya se están haciendo estudios e investigaciones, así como pruebas para conseguirla lo antes posible, hasta los momentos, el virus COVID-19 no tiene una vacuna o cura disponible. Al igual que la gripe, una vez que la tienes, controlar los síntomas es lo mejor que puedes hacer. Sin embargo, eso no ha impedido que algunos afirmen falsamente conocer la “cura” de la infección, recurriendo a las redes sociales para difundir afirmaciones falsas. Una teoría particularmente extraña recientemente ganó tanta atención, que obligó a las autoridades en Francia a negarla.

Como señala Business Insider, varios posts en redes sociales afirmaban que la cocaína podría curar a una persona de una infección por COVID-19, algo que debió ser negado rotundamente por el gobierno francés. Por extraño que parezca, la supuesta “cura” ganó mucha fuerza en sitios como Twitter, con imágenes de reportajes falsos o photoshopeados con miles de likes y comentarios:

Algunas de las falsas afirmaciones fueron compartidas por cuentas con un alto número de seguidores, lo que llevó a una rápida difusión de la desinformación. Independientemente de que esos mensajes fueran una broma o no, el número de personas que se involucraron en los rumores justificó una respuesta de las autoridades. Así que el ministerio de Salud Francés emitió un comunicado en el que recuerdan que la cocaína “es una droga adictiva que causa graves efectos adversos y perjudiciales para la salud de las personas”.

Esta no es la primera declaración al respecto: en los últimos días, las autoridades francesas también debieron hacer la advertencia de que el alcohol o cloro en la piel tampoco mataban los virus que ya estaban en el cuerpo. También aseguraron que el coronavirus no puede ser transmitido a través de picaduras de mosquitos, y que los desinfectantes de manos no causan cáncer. Increíble, ¿no?

Esta es una muestra de los varios mitos y teorías de conspiración que han surgido desde el comienzo del brote, muchos de los cuales tienen que ver con los orígenes del coronavirus. Varias de estas teorías populares, pero desacreditadas científicamente, insisten en que el virus se originó en un laboratorio de investigación de nivel 4 en Wuhan, y que se escapó por accidente o se desarrolló como un arma biológica.

Los expertos sugieren que las epidemias y los desastres son clásicos caldos de cultivo para tales conspiraciones. “Son tan fáciles de propagar porque estos eventos son existenciales. Matan”, dijo a Wired Brian Houston, un investigador de salud mental y comunicaciones relacionadas con los desastres. “La literatura dice que las cosas que tienden a asustarnos más son los riesgos que no podemos observar, y los riesgos que son nuevos y no comprensibles”.

