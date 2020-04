“La Casa de Las Flores”: Valentina se incorpora a la serie de Netflix en el trailer de su temporada final

El día de hoy llegó lo que muchos esperaban y temían: el trailer de la temporada final de la exitosa serie mexicana La Casa de Las Flores, que cerrará sus puertas luego de esta nueva entrega. El show creado por Manolo Caro muestra a una familia bastante disfuncional de clase alta en México, quienes poseen una prestigiosa floristería llamada… ¿lo adivistaste? Sí, La Casa de las Flores.

Si aún no la has visto, te vamos a dar un incentivo para que te pongas al día: una de las invitadas especiales de la última entrega será la drag queen y performer Valentina (sí, la misma de RuPaul’s Drag Race), quien interpretará a un personaje especial en los últimos capítulos. No tenemos muchos detalles, excepto que será la estrella de un cabaret. Acá la vemos con el showrunner de la serie, como una de las nuevas “flores” del jardín.

De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, esto es lo que les espera a los protagonistas del show en la última temporada: “con la abuela Victoria queriendo tomar el control de la casa de los de la Mora, Paulina en la cárcel, Elena embarazada y en coma, y Julián lidiando con la inseguridad de Diego, las cosas se complican aún más cuando aparecen los secretos del pasado, donde a finales de los 70’s Virginia, Ernesto, Salomón y Carmela iniciaron su amistad”. Intenso.

El elenco de la serie, conformado por Cecilia Suárez, Aislinn Derbez y Dario Yazbek, estarán acompañados por Rebecca Jones, Ximena Sariñana, Isabel Burr, Juan Pablo Medina, Paco León, Isela Vega, Christián Chávez, Mariana Treviño y Arturo Ríos para despedir a la exitosa serie mexicana.

La tercera y última temporada de La Casa de Las Flores llegará oficialmente el próximo 23 de abril a Netflix. A continuación, el dramático trailer:

