Kodak Black sentenciado a 12 meses adicionales de prisión por otro cargo de posesión de armas

El rapero Kodak Black fue condenado esta semana a 12 meses adicionales tras las rejas por un cargo de armas en Nueva York. El abogado Bradford Cohen reveló en un post de Instagram que Kodak, quien se declaró culpable el pasado 11 de marzo de intento de posesión criminal en segundo grado de un arma después de haber sido arrestado cuando intentaba cruzar la frontera de Estados Unidos con Canadá, cumplirá 12 meses más de prisión.

Sin embargo, este tiempo adicional correrá paralelamente a su actual sentencia federal de 46 meses por haber comprado ilegalmente un arma de fuego en su estado natal, informa Buffalo News.

Cohen, que no era el asesor legal de Kodak en este caso en particular, dijo que aunque el caso se resolvió, debería haber sido desestimado porque dos personas que estaban en el auto con el rapero, testificaron que Kodak no sabía del arma de fuego que estaba en el vehículo en ese momento. “Estaba registrada y era legal para uno de los otros individuos con los que estaba, pero acordaron 12 meses para que coincidiera con su sentencia actual”, escribió el abogado en el post.

El rapero de la Florida está actualmente cumpliendo condena por los cargos de armas por los que fue condenado el año pasado. Kodak Black y otros tres hombres fueron arrestados en abril de 2019 después de que las autoridades afirmaron que tenían marihuana y una Glock 9mm dentro de un Cadillac Escalade cuando intentaban viajar a Canadá desde los Estados Unidos. Kodak no declaró el arma al llegar a la frontera y, como resultado, los agentes de aduanas de los Estados Unidos detuvieron a Kodak y a los tres hombres que lo acompañaban.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?