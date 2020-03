“Killing Eve”: Sandrah Oh y Jodie Comer regresan con un trailer lleno de gritos, sangre y mucho humor negro

Si eres fan de Killing Eve, el drama psicópata de Sandra Oh y Jodie Comer, te tenemos buenas noticias: AMC Networks anunció hoy que el estreno de la tercera temporada se adelantará dos semanas — aterrizará el domingo 12 de abril en vez de su fecha previamente anunciada, el domingo 26 de abril. “Sabemos lo adorada que es esta serie y sabemos lo entusiasmada que está la gente con nuevos contenidos en este momento”, dijo Sarah Barnett, presidenta de AMC Networks Entertainment Group y AMC Studios. “Esta temporada de Killing Eve profundiza en lo psicológico, y con actrices como Sandra Oh, Jodie Comer y Fiona Shaw, los resultados son nada menos que sorprendentes. Literalmente no podíamos esperar a que los fans lo vieran”.

Con el anuncio, llega un nuevo trailer, claro. Si bien recordamos, en el final de la temporada anterior (spoiler alert!) Villanelle (Comer), parecía haber asesinado a Eve (Oh). Dice que está bien, perfecta, buscando trabajos para mantenerse, como payasa infantil, pero como se imaginan, le va muy mal. Eve, la ex agente del MI6, piensa que Villanelle nunca la encontrará.

Todo parece estar bien hasta que una muerte impactante y personal las pone a ambas en colisión una vez más, y por lo que vemos, parece que les costará a ambas amigos, familiares y lealtades… y quizás una parte de sus almas. Intenso.

El reparto de la tercera temporada también incluye a Harriet Walter, Danny Sapani, Gemma Whelan, Camille Cottin, Steve Pemberton, Raj Bajaj, Turlough Convery, Pedja Bjelac, y Evgenia Dodina. La británica Suzanne Heathcote se incorpora a esta entrega como la escritora principal y productora ejecutiva, continuando la tradición de pasar el testigo a una nueva voz. Phoebe Waller-Bridge, que estuvo a cargo de la primera temporada, habló recientemente con The Hollywood Reporter sobre tener a Suzanne a bordo, diciendo: “Estoy muy emocionada de que la batuta de Killing Eve se pase a otra increíble escritora para la tercera temporada. Podemos dormir tranquilos sabiendo que estos personajes están a salvo en las hilarantes manos asesinas de Suzanne Heathcote“.

Así que como ya tenemos la fecha, el elenco y algunos detalles de la trama, solo queda una cosa: decirles que la serie ya está confirmada para una cuarta temporada. A continuación, les dejamos el nuevo trailer para que lo disfruten.

