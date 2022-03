Kiernan Shipka hará lo que sea para quitarle el puesto a su jefa en el tráiler de “Swimming With Sharks”

El último papel de Kiernan Shipka hace que el trabajo de Andy en The Devil Wears Prada parezca un paseo: en un tráiler estrenado esta semana, la actriz de Chilling Adventures of Sabrina interpreta a Lou Simms, una pasante de Hollywood a la que se le dice que “no tiene cerebro” y que su opinión “no significa nada” en el primer adelanto de la serie Swimming With Sharks. Y aunque la mayoría de la gente saldría corriendo tras escuchar un comentario así, Lou dice que está dispuesta a soportar el abuso si eso significa que está un paso más cerca de “hacer algo más que pasear al perro y pedir el almuerzo”. La que reparte los abusos es su nueva jefa, la ejecutiva del estudio Joyce Holt, interpretada por Diane Kruger, que pierde a su asistente en un incidente de ahogamiento.

Esta es la sinopsis: “Cuando Lou Simms (Kiernan Shipka) comienza sus prácticas en Fountain Pictures parece una ingenua recién llegada a Hollywood, asombrada por la notoria directora general del estudio, Joyce Holt (Diane Kruger). En realidad, Lou ha investigado mucho sobre Joyce y conseguir este puesto de trabajo no ha sido un feliz accidente. A medida que la obsesión de Lou crece, hará cualquier cosa para acercarse a su ídolo”. Swimming with Sharks está protagonizada por Kiernan Shipka, Diane Kruger, Donald Sutherland, Thomas Dekker, Finn Jones, Erika Alexander, Ross Butler y Gerardo Celasco. La serie está escrita por la showrunner Kathleen Robertson y dirigida por Tucker Gates.

Swimming with Sharks se estrena en el Festival de Cine SXSW de este año, y la serie llegará al Canal Roku el próximo 15 de abril. Puedes ver el tráiler a continuación.

