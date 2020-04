Kanye West habla de fe, arte, arquitectura y política: “No pretendo ser libre, simplemente lo soy”

El día de hoy, la revista GQ reveló a Kanye West como la estrella de su portada, con una larga entrevista que abarcó más de cinco semanas de realización a lo largo de tres países. En la pieza, el escritor Will Welch describe sus varias visitas a Kanye en su rancho de 12.000 acres en Cody, Wyoming; en su jet privado en ruta a Los Ángeles para la fiesta de cumpleaños de Kid Cudi, y en el Hotel Ritz de París.

Ambos hablaron sobre el plan de Kanye para cambiar el lenguaje del diseño en el mundo de la arquitectura, los nuevos planes de sostenibilidad de su línea Yeezy (que solamente el año pasado generó USD $1.500 millones de ingresos anuales), y de su fe revitalizada mucho más allá de sus performances en el Sunday Service. Ah, y reveló quién es su candidato favorito para las elecciones estadounidenses de este año.

La entrevista comienza con Kanye hablando de lo afectado que se sintió tras la muerte de Kobe Bryant, a quien West consideraba uno de sus mejores amigos. “Hay una calle por la que conduzco para ir o venir de mi oficina, o bien de mi casa a la propiedad donde se construyeron las cúpulas (el lugar del accidente de helicóptero que mató a Kobe Bryant y a otras ocho personas). Así que ahora no hay forma de que no esté tan decidido como Kobe cada vez que conduzco por esa calle. Es hora de jugar. No hay ningún movimiento que no podamos hacer, o que esperemos hacer. Todos en nuestra vida son ahora miembros de los Lakers en uno de los equipos del campeonato de Kobe… Él era la versión de mí en el baloncesto de mí, y yo era la versión de él en el rap”.

Kanye reveló se considera un “cristiano renacido” después de su “emergencia psiquiátrica” que resultó en una hospitalización en el Centro Médico de la UCLA en 2016, y dice que la religión alimenta lo que considera el próximo capítulo de su vida. “Siento que la iglesia en la que la mayoría de la gente creció de niños tenía un ambiente negativo. Lo más grande para mí, como alguien que ha dado su vida a Cristo, es saber que otras personas tienen eso como un ancla y una forma de curación, porque estás hablando con una persona que fue al hospital y volvió”, afirmó.

“Tener una fe ciega es la última prueba de confianza. A veces podría haberse sentido como si fuera arrogante. Y creo que la arrogancia podría haber venido del hecho de que no estaba trabajando para Dios, sino que estaba trabajando para mi ego, que es como trabajar para el diablo”.

Otras revelaciones en la conversación incluyen que West está creando una especie de oficina central de producción para Yeezy en su parcela de 12.000 acres de tierra en Cody, Wyoming. Está criando ovejas para que prduzcan la materia prima de las piezas; y el rapero dice que el lugar se convertirá en “un cambio de paradigma para la humanidad”. ¿Recuerdan aquellos domos tipo Star Wars que construyó y luego derrumbó en Calabasas? Pues ahora continúa conceptualizando y desarrollando los siempre cambiantes planos de sus enormes viviendas unifamiliares que al parecer serán auto-sustentables. Además, afirmó que las autoridades nunca lo obligaron a derrumbar los domos. “Solo los hacíamos para experimentar la proporción y planeamos derribarlos desde el principio”.

Al parecer, Kanye todavía quiere que estas casas puedan ser moduladas y construidas en cualquier lugar, y su última prueba fue para una casa que fuera completamente “patinable” para skateboarders con la ayuda de diseñadores de decorados, que él cree que pueden ser los nuevos arquitectos.

Kanye también dijo que está considerando la aportación del legendario artista y arquitecto James Turrell, el mago del diseño interior belga Axel Vervoordt, y el arquitecto italiano Claudio Silvestrin para su nuevo proyecto. De hecho, su última colección de ropa para la octava temporada de Yeezy se inspiró en lo que eventualmente se usaría en su campus de Yeezy por empleados como cocineros, el personal de limpieza, los miembros del Sunday Service y más.

Finalmente, West también habló de sus creencias políticas, declárandose como firme partidario del presidente Donald Trump. “Compro bienes raíces. Es mejor ahora que cuando Obama estaba en la oficina. No te enseñan en la escuela sobre la compra de propiedades. Te enseñan cómo convertirte en la propiedad de alguien”.

“Definitivamente voy a votar esta vez. Y sabemos por quién voy a votar. Y nadie a mi alrededor va a decirme nada, y la gente que tiene su agenda tampoco van a decirme que mi carrera va a terminar… ¿Qué sentido tiene ser una celebridad si no puedes tener una opinión? ¡Todo el mundo tiene su propia opinión! ¿Sabes?”

Kanye dice que su intención de revelarse como partidario de Trump no fue para causar un escándalo, sino para decir su verdad personal. “No tenía intención de hacer nada excepto decir lo que pensaba y expresar lo que sentía. No tengo otra intención que la de ser libre, y no pretendo ser libre, simplemente lo soy”. Lee la entrevista completa en GQ.

