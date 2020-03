Kanye West: “Dejé de hacer merch porque no lo consideraba desafiante”

Kanye West sabe cómo llamar la atención de cualquier forma, para bien o para mal, prueba de este es el éxito que resultó ser su regreso a la Paris Fashion Week en donde presentó su nueva colección de su firma YEEZY, y que tuvo como atracción musical a su hija North.

Algo que llamó la atención de los asistentes al desfile fue el hecho de que muchas de las prendas que se presentaron en la colección hecha casi enteramente de muselina, lana y lana acolchada en colores opacos, resultaba muy similar a las que usa en sus servicios dominicales cuando está en Calabasas, diferenciándose del estilo militar que caracterizaba a YEEZY en sus inicios.

De acuerdo con The New York Times, West comentó a un grupo de periodistas presentes en el desfile que hace cuatro meses dejó de hacer merch, porque sentía que no se estaba desafiando a sí mismo.

“Cuando comencé todo el mundo me decía que hiciera solo t-shirts, porque la gente tenía que hacer una comparación entre celebridades. Luchamos para no hacer solo t-shirts, pero cuando me dí cuenta, estaba haciendo solo eso”.

West recordó la época en los que ganaba un millón de dólares por noche haciendo merchandising relacionado con sus discos e imagen, y subrayó que aunque era una manera fácil de hacer dinero, se sentía limitado en cuando a diseño: casi siempre eran t-shirts, hoodies o sudaderas, que aunque son piezas claves del streetwear, no eran el punto de entrada que quería para desarrollarse más a profundidad en el mundo de la moda.

Por esta razón decidió hacer algo diferente no solo con YEEZY, sino con la nueva temporada de la firma, pues u propósito fue diseñar ropa para la industria del servicio (desde las niñeras, pasando por amas de casa y chefs), que está compuesta por las personas que muchas veces han sido ignoradas por la industria de la moda debido a sus atuendos.

Kanye afirmó que tanto él como su equipo están en la constante búsqueda de “diversas formas de acercarnos a la cosas”, bien sea con la música o con la moda, y pensar siempre saliéndose del molde. Por los momentos, su approach ha sido exitoso.

