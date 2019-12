Kanye West defendió a T.I tras críticas por controlar la virginidad de su hija: es “algo aprobado por Dios”

Sin duda alguna, el comentario de T.I sobre su hija, en el que afirmó que tiene perfectamente controlado el himen de su hija con revisiones anuales sacudió a la Internet de tal manera que generó múltiples comentarios, y la mayoría de ellos no muy buenos.

T.I expresó durante el podscast Ladies Like Us el control minucioso que tiene sobre la sexualidad de su hija, y aunque estar pendientes de los hijos en el ámbito sexual es admirable, al parecer las cosas se le salieron de las manos.

“Deyjah tiene 18 años, acaba de graduarse de la escuela secundaria ahora y está asistiendo a su primer año de universidad. Está descubriéndolo por sí misma (su sexualidad). Tenemos viajes anuales a la ginecóloga para revisar su himen”, comentó.

Por supuesto, sus palabras no pasaron desapercibidas, por lo que decidió asistir al programa Red Table Talk de Jada Pinkett Smith para tratar de limpiar su imagen. “No me di cuenta de lo sensible que llegaron a ser mis palabras. No se trata de controlar a mi hija, sino de preocuparse por su salud y bienestar”, añadió.

Entre las personalidades disgustadas con las declaraciones del rapero se encuentran: Candice Marie Below, Natelegé Whaley, Yashar Ali y Crissy Teigen. Sin embargo, Kayne West es parte del pequeño grupo que está a favor de las declaraciones de T.I y así lo dejó saber mientras estaba en el refugio para personas sin hogar de Union Rescue Mission en Skid Row, Los Ángeles, celebrando su primer año del Sunday Service.

“No le digo a nadie qué hacer. Estoy expresando lo que he pasado, porque sabes que la gente aprende a morder y decir. Podríamos estar hablando de algo que está aprobado por Dios. Todos saben de lo que estoy hablando. Intentaron jugar a T.I., pero él está hablando de algo aprobado por Dios “, enfatizó el rapero.

Cabe destacar que las pruebas de virginidad están prohíbidas por la Organización de las Naciones Unidas, por lo que su postura en cuanto a esta situación no estuvo del todo acertada.

