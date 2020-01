Juez niega solicitud de Tekashi 6ix9ine de pagar el resto de su condena en casa

Después de haber solicitado terminar su condena de 24 meses en casa, el juez encargo del caso de Daniel Hernández — mejor conocido como Tekashi 6ix9ine — Paul Engelmayer, negó la solicitud y ahora Hernández está obligado a terminar su condena en prisión, en donde se encuentra desde el 2018.

Mediante un comunicado, el juez Engelmayer reveló lo siguiente:

“La determinación del Tribunal fue, y es, que una sentencia de prisión de 24 meses es necesaria en este caso… culminar la sentencia en casa no reflejaría la gravedad de sus crímenes”.

Hernández se declaró culpable en enero de 2019 de nueve cargos relacionados con su participación con la pandilla delictiva Nine Trey Gangsta Bloods, la banda a la que se unió justo cuando su carrera de rap comenzó a despegar. 69 testificó en juicios en contra de miembros de la pandilla Nine Trey, tales como Anthony Ellison (Harv), y Aljermiah Mack (Nuke).

La decisión del juez perjudicó principalmente a la pareja del rapero, Rachel Wattley, también apodada como Jade, quien, tras conocer que Hernández no iría a casa pronto, publicó una nueva foto del músico, acompañada de algunas palabras de apoyo. Algunas de las declaraciones de Jade fueron las siguientes:

“Te secuestraron, tuvieron relaciones sexuales con la madre de tu hijo, fueron atrapados por teléfono tratando de matarte y de robarte millones de dólares… Si sopló, por el resto de tu vida la gente tratará de matarte por ser una rata, pero si no lo hacías, estarías 47 años en prisión donde te matarán de todos modos… Sammy the Bull mata a 19 personas y recibe 5 años. No matas a nadie y obtienes 2 años. Esta mierda es tan jodida”.

Sara Molina, la madre del hijo legitimo del rapero, al ver el post de Jade, hizo una publicación por redes sociales donde se dirige directamente a la pareja de Tekashi diciéndole “no me menciones si no me vas a ver. Eres débil”. Además, negó haber tenido relaciones sexuales con Shotti, el ex socio de Hernández.

“Imagínese durmiendo con una puta mientras él todavía está con sus baby mamas… Ni siquiera te abraza o besa, parece que se muere por dentro parado junto a ti. Tú eres el único que parece feliz, tonto”, dice el mensaje de Molina.

