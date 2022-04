Janelle Monáe se declara como persona no binaria: “soy todo”

Janelle Monáe se declaró oficialmente esta semana como una persona no binaria. Hablando en la serie Red Table Talk de Facebook Watch con Jada Pinkett Smith, Willow Smith y Adrienne Banfield Norris, le cantante dijo: “Soy todo”. Janelle, quien hasta los momentos no ha dado a conocer sus pronombres preferidos, había salido del clóset como pansexual en 2018.

Monáe, quien estuvo presente en el programa por invitación de Willow, Janelle dijo: “Soy no binarie, así que simplemente no me veo como una mujer, únicamente”. Continuó: “Siento toda mi energía. Siento que Dios es mucho más grande que el ‘él’ o el ‘ella’. Y si soy de Dios, lo soy todo. Lo soy todo. Pero siempre, siempre estaré con las mujeres. Siempre apoyaré a las mujeres negras. Pero simplemente veo todo lo que soy. Más allá de lo binario”.

Publicidad

Sobre identificarse como pansexual, Janelle dice que “ve primero la energía” y no cómo se identifica alguien. “Siento que eso te abre a enamorarte de cualquier espíritu hermoso”, añade. Monáe también revela que lo ha discutido con su familia, de la que dice que es “súper religiosa”, pero solo lo hizo después de tener seguridad absoluta de quién era.

“Toda mi familia es la iglesia … la iglesia, la iglesia”, explicó. “Así que estaba como ‘¿qué significa ir en contra de toda tu familia en esta cosa? Pero estaba preparade. Me dije: si no me quieren, no me llamen pidiendo dinero. No tendrás mi dinero LGBTQIA+. ¿Qué te parece?”. Añade que tuvo que tener esas conversaciones consigo y luego con su familia antes de poderse abrir con el resto del mundo.

“Sé quién soy. He estado interpretando una versión de algunas partes de mí, pero ahora soy dueñe de toda mi persona. He tenido que ser dueñe de todo lo que soy para poder hablar de ello públicamente”, dijo Janelle. Puedes darle un vistazo al programa de Red Table Talk con Janelle Monáe a continuación.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?