Integrante del equipo de Cuco acusado por violencia de género por su pareja

Esta semana se dio a conocer a través de redes sociales una denuncia contra Giovanni Rosas, uno de los miembros del crew de Cuco: su pareja, Raquel González, publicó en sus cuenta de Instagram, Facebook y Twitter que había sufrido abusos físicos y emocionales: “El día domingo por la madrugada Giovanni Rosas (@duhacidbum) llegó a mi casa a las 4am, borracho y drogado con clonazepam, estaba actuando como un animal”.

En su testimonial, Raquel cuenta que Rosas “trabaja para @cucopuffs y siempre se aprovecha de su puesto ofreciendo pases a sus conciertos o festivales con la finalidad de acostarse con ellas, además de nunca usar protección con nadie”, y que decidió hacer la denuncia en Internet porque no quiere que “otra niña termine así”, pues este es “un patrón de comportamiento que lleva repitiendo por años”. Con la denuncia, Raquel también compartió algunas imágenes de las lesiones que le provocó su pareja, y que pueden verse en este hilo de Twitter:

El día de ayer Giovanni Rosas (@duhacidbum) llegó a mi casa a las 4am, borracho y drogado con clonazepam, estaba actuando como un animal, le pedí su celular y salió corriendo afuera del depa entonces cerré y me reventó la chapa, entonces ya no puedo cerrarlo.. pic.twitter.com/mXqikUocP1 — Raquel González (@RachelGnzlz) February 10, 2020

Al parecer, Rosas puede verse en el video Bossa No Sé de Cuco. También cuenta que intentó denunciar “pero NO procedió porque no tengo la dirección actual donde vive, toda su familia me dio la espalda y no me la quisieron dar. El tipo escapó y obviamente es porque es culpable, no tiene los huevos de afrontar todo lo que hizo”.

Por su parte, y luego de luego de las graves acusaciones hechas, el mismo Cuco decidió referirse al caso en sus cuentas de redes sociales, declarando lo siguiente:

“Hemos estado trabajando diligentemente las últimas 48 horas investigando una situación de la cual nos informaron a través de las redes sociales. Un miembro de nuestro equipo ha sido acusado de algo muy serio. Nosotros no toleramos violencia o abuso de ninguna forma y estamos extremadamente triste y decepcionados por el comportamiento presunto. Por ende, no vamos a continuar trabajando con este individuo de ahora en adelante”.

A continuación, los dejamos con el post publicado por Cuco:

