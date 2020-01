Inglaterra entrega productos gratuitos para la menstruación para combatir el estigma en las escuelas

A partir de esta semana, todos los institutos educativos británicos que lo soliciten contarán con productos de higiene femenina completamente gratuitos, bajo un plan financiado por el gobierno que tiene como objetivo eliminar la “pobreza menstrual”. De este manera, se garantiza que las alumnas no pierdan clases debido a su período y, que se ayude a acabar con el estigma que rodea a la menstruación, según voceros del Departamento de Educación.

Las escuelas y colegios podrán pedir una gama de productos sanitarios en el marco del plan financiado, incluidas opciones ecológicas, para que estén disponibles cuando las jóvenes los necesiten. El parlamentario Philip Hammond anunció el año pasado el comienzo de estos planes para financiar productos sanitarios gratuitos en las escuelas secundarias de Inglaterra. Posteriormente, la iniciativa fue ampliada para incluir también las escuelas primarias.

Desde hace algún tiempo, activistas habían estado pidiendo al gobierno británico que tomara medidas debido a la preocupación de que algunas niñas, en particular las de familias de bajos ingresos, pudieran faltar a clase durante sus períodos de estudio por no poder pagar los productos sanitarios. La Ministra de Niños y Familias, Michelle Donelan, dijo: “La menstruación es una parte normal de la vida cotidiana y no queremos que las jóvenes pierdan las clases por culpa de ello”.

Amika George, fundadora del grupo de campaña FreePeriods, dijo: “Como movimiento de base, dirigido por estudiantes, FreePeriods ha estado luchando para que todas los niñas de este país puedan ir a la escuela sin preocuparse por su próxima toalla o tampón. Por primera vez en la historia, este plan asegurará que esto se haga realidad”.

“Pedimos que las escuelas mantengan conversaciones abiertas con las estudiantes sobre lo que necesitan y que comiencen a inscribirse en el programa — ninguna niña debe quedar fuera. Los productos gratuitos en las escuelas garantizarán que todas las niñas puedan aprender y ser lo mejor de sí mismas, sin que la menstruación les impida hacerlo”.

En respuesta al nuevo plan, Rose Caldwell, directora ejecutiva de Plan International UK, dijo que está “encantada de ver que el gobierno da este paso tan positivo para acabar con la pobreza menstrual”. “Sabemos que algunas niñas faltan a la escuela porque no tienen estos productos, y que han tenido que utilizar artículos como papel higiénico y calcetines porque no pueden permitirse otra cosa. Por lo tanto, tener acceso a una gama de productos para el período en la escuela marcará una diferencia muy real en la vida de muchas niñas”, dijo.

Sin embargo, agregó que es vital que el despliegue de productos se gestione de manera que sea fácilmente accesible para las niñas. “Nuestra investigación ha encontrado que solo un tercio (31%) de las niñas se sienten cómodas pidiendo a los maestros productos para el periodo, y solo la mitad de los maestros (52%) piensan que su escuela apoya adecuadamente a las estudiantes en la gestión de sus periodos”.

Vale la pena destacar que tanto el gobierno escocés como el galés también han anunciado planes para que los productos menstruales gratis estén disponibles en las escuelas y, en Escocia, también en las universidades.

