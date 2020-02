India: Nueva Delhi se sumerge en una ola de violencia tras conflictos entre musulmanes e hindúes

Una nueva ley que pretende ilegalizar la practica de la religión islámica en la India está provocando grandes controversias, las cuales se hicieron evidentes durante la más reciente visita del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la nación asiática, luego de que las calles de Nueva Delhi, la capital del país, se volvieran una tormenta de fuego, balas y violencia.

La violencia se generó luego de que hinduistas arremetieran contra protestantes musulmanes — que en su mayoría son mujeres — lo que provocó la intervención de la policía local. El hecho ha generado, hasta ahora, un policía y diez civiles muertos — además de un político fallecido —, y más de 150 heridos.

Las manifestaciones en contra del presidente de la nación, Narendra Modi, iniciaron el año pasado luego de que muchas mujeres practicantes del islam salieran a las calles para manifestar en contra de la ley que pretende segregar a los musulmanes.

Sin embargo, los disturbios en la capital comenzaron el domingo en Khajuri, al noreste de Delhi, cuando una mafia hindú descendió violentamente sobre un grupo de manifestantes musulmanes. El grupo había estado bloqueando pacíficamente un camino local durante varios días en protesta contra la nueva Ley de Enmienda de Ciudadanía (CAA) que muchos creen que discrimina a los musulmanes y que podría dejar a varios practicantes del islam en la India sin nacionalidad oficial e incluso, sin pasaportes o documentación de identidad.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación locales, el grupo hindú arrojó piedras y comenzó a golpear a los manifestantes musulmanes, que luego respondieron con violencia. Se arrojaron piedras y se incendiaron tiendas, automóviles y estaciones de servicio en áreas de Khajuri y Bhajanpura, al igual que templos hindúes y terrenos de oración musulmanes.

La policía respondió con gases lacrimógenos y granadas y, según los informes, dispararon cócteles molotov contra los grupos en conflicto. Sin embargo, los disturbios continuaron extendiéndose por la capital. El martes por la noche, se incendió una mezquita en Ashok Vihar, en el noroeste de Delhi.

