“I May Destroy You”: La nueva serie de HBO es una franca y provocativa historia de violencia sexual

A principios de este año, se anunció que la actriz británica Michaela Coel (mejor conocida por su trabajo en Chewing Gum y Black Earth Rising) escribiría, dirigiría y protagonizaría una nueva serie dramática de la BBC y HBO. Desde entonces hemos estado esperando más noticias del proyecto, y hoy tenemos el primer trailer de la serie I May Destroy You (anteriormente titulada January 22), y por lo que vemos, no decepcionará.

La serie de drama será intrépida, franca y provocativa, y explorará temas como el consentimiento sexual en la vida contemporánea y cómo, en nuestro moderno paisaje de citas y relaciones, hacemos la distinción entre liberación y explotación. Esta es la sinopsis oficial:

“Tras el triunfo de un escrito que fue aclamado por Internet, Arabella Essiuedu (Coel), fácilmente distraída, sin compromiso y despreocupada, se encuentra a sí misma como la ‘voz de su generación’ con un agente, una comisión de libros y mucha presión. Pero después de ser agredida sexualmente en un club nocturno, su vida cambia irreversiblemente y Arabella se ve obligada a reevaluar todo: su carrera, sus amigos, incluso su familia. Mientras lucha por aceptar lo que ha pasado, comienza un viaje de autodescubrimiento”.

El primer trailer nos ofrece mucho más: vemos a Arabella preparándose para salir una noche con su compañera de apartamento, y luego pasa a la mañana siguiente, pero ¿qué pasa exactamente en el ínterin? El corte en su frente sugiere que algo malo sucedió, pero ¿será capaz de unir las piezas y recordar lo que salió mal?

El elenco de I May Destroy You incluye a Michaela Coel, Weruche Opia, Paapa Essiedu, Aml Ameen, Adam James, Sarah Niles, Ann Akin y más. Aún no tenemos una fecha exacta de estreno, pero sabemos que I May Destroy You llegará a BBC y a HBO el próximo mes de junio. Disfruta del trailer a continuación.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?