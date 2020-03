“I Know This Much Is True”: Mark Ruffalo interpretará a gemelos en esta miniserie dramática de HBO

Luego de haber visto a Mark Ruffalo interpretar durante una década al Increíble Hulk en el Universo Cinemático de Marvel, los fans están a punto de recibir una dosis doble del actor en la próxima serie limitada de HBO, I Know This Much Is True. La cadena ya lanzó el primer vistazo a este drama, en donde Ruffalo interpretará a hermanos gemelos idénticos, Dominick Birdsey, y su hermano gemelo Thomas, quien sufre de esquizofrenia paranoica.

La serie está basada en el libro de Wally Lamb del mismo nombre, y tendrá seis episodios producidos por Derek Cianfrance, mejor conocido por The Place Beyond the Pines. En el primer trailer, seguimos a Dominick cuando se ve obligado a aceptar la tutela de su hermano después de que este trata de hacerse daño. Dominick, un pintor de casas de Connecticut, se ve obligado a enfrentarse a las sombras de su pasado mientras cuida de la enfermedad mental de su gemelo y se encuentra con oscuros recuerdos que ha suprimido durante años.

Esta es la sinopsis oficial:

“Los hermanos gemelos idénticos Dominick y Thomas Birdsey protagonizan una saga familiar que sigue sus vidas paralelas en una historia épica de traición, sacrificio y perdón. La serie muestra a Dominick y Thomas en diferentes etapas de sus vidas, comenzando en su presente con ambos hermanos acercándose a la mediana edad, llena de recuerdos de Dominick de su joven adultez”.

I Know This Much Is True se estrena en HBO el próximo 27 de abril (asumimos que luego de la nueva temporada de Westworld), y también contará con un elenco conformado por Melissa Leo, Rosie O’Donnell, Archie Panjabi, Imogen Poots, John Procaccino, Rob Huebel, Philip Ettinger, Aisling Franciosi, Bruce Greenwood, Juliette Lewis, y Kathryn Hahn. A continuación, el trailer:

