“I know This Much is True”: La serie de HBO sobre hermanos gemelos que deben amarse mutuamente para superar la tragedia

Cuando pensabas que Mark Ruffalo no te podía sorprender más con su poder artístico, miras el trailer de la nueva mini-serie de HBO, I know This Much is True, y piensas nuevamente. Ruffalo agrega a su lista de interpretaciones hacer el papel de un par de gemelos separados por las enfermedades mentales.

Este proyecto está basado en la novela de 1998 del mismo nombre de Wally Lamb, y se enfoca en la relación de los hermanos gemelos Dominick y Thomas Birdsey. El primero de estos sufre de trastorno por estrés postraumático, mientras que el segundo sufre de esquizofrénico paranoico. La serie también está interpretada por Melissa Leo, Rosie O’Donnell, Archie Panjabi, Imogen Poots, Juliette Lewis, Kathryn Hahn y Aisling Franciosi.

Se trata de una historia conmovedora de amor fraternal donde Dominick decide cuidar y apoyar a su hermano Thomas tras años de abandono y negligencia.

I Know This Much Is True estará disponible a partir del 27 de abril por HBO. Acá les dejamos el trailer para que lo disfruten:

