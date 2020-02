“I Am Not Okay With This”: Sophia Lillis deberá balancear la adolescencia, la pubertad y el romance con sus superpoderes

Para los fanáticos de las películas It (Chapter 1 & Chapter 2) y los amantes de la serie de televisión Stranger Things, llega una nueva serie de Netflix que le pone humor y horror una una historia adolescente: I Am Not Okay With This.

El proyecto que fue basado en las novelas gráficas de Charles Forsman, fue producido por los creadores de Stranger Things, y reúne además al cast adolescente de It.

Sophia Lillis y Wyatt Oleff, que interpretaron a Beverly Marsh y Stanley Uris respectivamente en la adaptación de Stephen King de 2017, y la secuela de 2019, liderarán la serie. Sofia Bryant y Kathleen Rose Perkins también dirán presentes en el proyecto, y Jonathan Entwistle de The End of the F *** ing World será el director.

El tráiler se enfoca en el personaje de Lillis, Syndey, quien se cree ser solamente una chica normal hasta que comienza a descubrir que tiene superpoderes misteriosos.

I Am Not Okay With This estará disponible en Netflix a partir del 26 de febrero. Acá les dejamos el trailer para que lo disfruten:

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?