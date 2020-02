“I Am Not Okay With This”: la nueva historia adolescente de Netflix de la que todos estarán hablando

Los fanáticos de Stranger Things y The End of the F***ing World tendrán que hacer espacio dentro de sus sesiones en Netflix para lo que promete ser el nuevo hit de la plataforma en este 2020, I Am Not Okay With This, una serie que nos dará una reunión del elenco de It, que está basada en la novela gráfica original de Charles Forman de 2017 del mismo nombre, y que seguramente nos hará verla completa en un solo día.

La serie está protagonizada por Sophia Lillis como Sidney y Wyatt Oleff como Stanley, y contará con las actuaciones de Sofia Bryant como Dina, Kathleen Rose Perkins como Maggie, Aidan Wojtak-Hissong como Liam y Richard Ellis como Brad Lewis.

En el avance nos presentan a Sidney, una chica de 15 años que se muestra cool y desapegada a primera instancia, pero que una vez que nos deja entrar en sus sentimientos, vemos lo interesante que es a nivel personal. En ella hay muchos secretos, incluyendo el hecho de que está enamorada de su mejor amigo, que está teniendo problemas para superar la muerte de un miembro de su familia, y que tiene superpoderes que parece no poder controlar.

I Am Not Okay With This es dirigida, producida y co-creada por Jonathan Entwistle (director y productor ejecutivo de The End of the F***ing World) junto con Christy Hall quien también funge como co-creadora, escritora y productora ejecutiva.

Acá te dejamos el avance de esta serie que llegará a la plataforma de streaming este próximo 26 de febrero.

